La ONCE reparte 350.000 euros en la avenida de la Paloma en Málaga

Continúa la racha de suerte la ONCE con Málaga y este jueves volvió a dejar parte de su fortuna en la avenida de la Paloma de Málaga, donde Pedro Francisco Ortigosa vendió diez cupones premiados con 35.000 euros repartiendo así 350.000 euros en su quiosco.

Esta es la tercera ocasión que Pedro Francisco, que es vendedor de la ONCE desde 2008, da un premio de 350.000 euros a sus vecinos en el cruce entre Heróe de Sostoa y la Avenida de la Paloma, "un barrio muy trabajador y humilde", ha descrito.

La primera fue en 2013 y la segunda en 2015. "Me he enterado porque me he tropezado con una mujer esta mañana que me ha dado dos besos y me lo ha dicho que había dado el premio. "Oye, que el Día de los Inocentes es mañana, ¿no será esto una broma?", le ha contestado.