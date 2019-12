"A un médico nadie le dice cómo tiene trabajar, pues con el docente igual"

Cada año, la entidad publica el informe "Defensor del profesor", que denuncia las problemáticas a la que se enfrentan los docentes por parte de los alumnos, padres y compañeros.

P ¿Por qué cree que se ha perdido el respeto a la figura del profesor?

R Son muchos factores los que han podido influir, empezando por la propia administración educativa, que es una de las responsables de que la autoridad se haya perdido al no dotarnos de herramienta suficientes como para que esa autoridad se refleje en los centros educativos. Por otro lado tenemos la sociedad en sí. Los padres están cambiando el rol y están actuando con un sobreproteccionismo hacia los hijos que conlleva muchas veces defenderlos a capa y espada y cuestionar la labor docente y faltando al respeto en los centros educativos. Después los hijos repiten esos patrones porque la educación se trabaja principalmente dese casa y en los centros se aprenden como tienen que resolver ciertas pautas.

P ¿Cree que esta situación proviene de la falta de medidas severas?

R Las faltas de disciplina o las conductas disruptivas en los centros educativos están abaladas por un plan de convivencia que no siempre se lleva a cabo porque la tendencia desde la administración es esconder estos casos, que no se hagan públicos para tapar los problemas de convivencia que hay. A esto se une el miedo o la indefensión del profesorado al denunciar estos hechos, que muchas veces se quedan paralizados. Los alumnos entonces está claro que perciben que no hay una consecuencia a un acto violento o de faltas de respeto. Es verdad que en muchos casos las amonestaciones se paralizan o son los padres quienes se encaran a los docentes o con el equipo directivo en vez de corregir las actitudes de los niños.

P ¿Cree que estas actuaciones por parte de los padres pueden tener su raíz en que se infravalora el sistema educativo?

R No es que la educación esté infravalorada, es al docente al que no se le tiene en valor y consideración. A nadie se le ocurre ir a un hospital y decirle al médico como tiene que hacer su trabajo, al revés, todos confiamos en la labor del sanitario. Pues con los docentes debería pasar exactamente igual. No creo que haya casi ningún docente que no pretenda que sus alumnos obtengan el mejor resultado y que estén motivados, en un buen ambiente, para facilitar la educación. Los padres deberían confiar en los profesores y que lo que se está haciendo es lo mejor. Parece que hay un enfrentamiento.

P Actualmente, la tecnología también es un factor clave, puesto que el ciber acoso no solo a compañeros, sino a profesores va en aumento

R Las redes sociales es un terreno movedizo ahora mismo, porque hay un vacío legal en este aspecto. Nosotros no deberíamos darle la espalda, pero al no haber una regulación, al menos básica, del acceso de las nuevas tecnologías a las aulas. Es cierto que ahora hay cierta regulación, aunque tampoco se valora por parte de los padres. Si el centro educativo tiene prohibido el uso de teléfonos móviles, no se pueden llevar, porque si pasa alguna incidencia el equipo directivo llama a los padres. El no cumplirse trae consecuencias, como los problemas que nos han comunicado con respecto al ciber acoso.

P ¿Están los docentes desprotegidos ante la Ley? Es cierto que hay leyes que apoyan a los profesores y que los fallos suelen ser favorables, pero no hay un método alternativo antes de llegar a la vía judicial.

R Judicialmente estamos abalados, pero hay que ir denunciar y la justicia es muy lenta. Por tanto, cuando un docente se enfrenta a una situación de agresión o violencia, el proceso es muy largo, lo que muchas veces es un recordatorio constante de esta situación. Muchas veces prefieren dejarlo pasar y no revivirlo. Es verdad que judicialmente que todas las denuncias prosperan, pero se demoran mucho. Es cierto que antes de ir a la justicia, tendría que ser la administración la que pusiera los medios para poder sancionar o dar un toque de atención a las actitudes de padres y alumnos, sin tener que recurrir a medidas judiciales. ¿Cómo vas a denunciar a un niño de 12 años? Eso no entra en la cabeza del profesorado, porque es muy doloroso. Solo pasa cuando la actitud es reincidente, aunque lo primero es intentar pararlo.

P ¿Irá a peor?

R Si no se toman las medidas necesarias, sí. Cada vez va a más. Hay muchos casos que se pasan, más de los que la sociedad piensa. Esto genera unas situaciones de situaciones de falta de salud, de depresiones en los docentes que afectan a la calidad educativa.

P El sindicato denuncia que cada vez las agresiones se producen antes. ¿Hay protocolos para evitar estos casos en la etapa de Primaria?

R Es verdad que en Secundaria, por las características de la etapa y de los centros educativos, se toman más en serio los protocolos. En Primaria, al ser todos más pequeños, se intenta reconducir por otros medios y hasta que no llega la sangre al río, no se toman las medidas necesarias. Es cierto que no se aplica con la misma contundencia que en los centros superiores. ¿Debería hacerse? Sí.

P Hay profesores que saben actuar ante situaciones límite, pero hay otros que no saben que hacer ante la pérdida de autoridad o incluso el sentimiento de humillación cuando el alumno se comporta de manera inadecuada. ¿Qué solución cree que sería adecuada en estos casos?

R Es muy importante que las administraciones apliquen las medidas necesarias para impartir formación al profesorado, tanto en la etapa inicial, como en la etapa de práctica enfocada a la resolución de conflictos. Esa formación en horario docente, por supuesto. Es fundamental porque hay docentes, sobre todo los que empiezan, que no saben cómo reaccionar ante estas situaciones y tampoco encuentran apoyo en las administraciones en la mayoría de los casos. Se sienten indefensos y totalmente bloqueados. Son muchísimos los que llaman preguntando sobre todo: ¿Qué puedo hacer en esta situación?