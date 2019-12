"Somos transexuales por las etiquetas"

Ahora, lucha contra la transfobia y por cambiar la sociedad que le rechaza.

Álex es Álex – con acento y terminado en x – en cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia. Un chico transexual que lucha día a día por unos derechos que un sector de la sociedad se niega a darle. Su vida no es fácil, además de los problemas cotidianos, tiene que hacer frente a la transfobia y la discriminación por ser quien es.

A sus 29 años lleva cinco hormonándose y hace menos de un año se realizó una mastectomía tras analizar los pros y los contras. Cuenta que la presión de la sociedad fue un factor determinante en esta decisión, puesto que cuando llega el verano suele tener problemas cuando viste camisetas o va a la playa.

En un primer momento, recuerda que empezó con muchas ganas, pendiente siempre de los cambios producidos por las hormonas e investigando el proceso y conocer a gente que pasa por lo mismo, aunque admite que llegó un momento en el que esta motivación y lucha «que debería invertir en otros aspectos», pasó a un segundo plano.

Piensa que la transexualidad está muy sexualizada: «Ellas tienen que hormonarse, no tener pene y ponerse pecho. Nosotros debemos quitarnos los pechos y vaciarnos, porque no se concibe un embarazo». Álex no está de acuerdo con este protocolo, porque, según cuenta, hay personas que quieren quedarse embarazadas.«Dentro de la transexualidad hay una diversidad. No todo el mundo quiere lo mismo. No todos quieren operarse, no todo el mundo se siente de la misma manera», comenta.

Para Álex, los transexuales forman parte de la diversidad de la sociedad, aunque aún hay gente «que no lo entiende». «Yo no he adecuado mi cuerpo. El ser humano no es una fábrica. Al igual que hay personas ciegas o sin un brazo, yo soy un hombre con vagina. Nosotros somos así».

Uno de los principales problemas que genera esta situación es el desconocimiento de la población sobre la transexualidad. «Es desconocimiento y no querer avanzar», explica. «A mí me han enseñado lo mismo que a ti o que a cualquiera», recalca Álex, que cree que este proceso de cambio es lento, pero que depende de cada uno de nosotros: «Eso de que cada uno ha vivido en unos tiempos concretos es una excusa barata», sentencia.

Asimismo, bajo su punto de vista, «la gente piensa que la transexualidad nace con 30 años. No es así», reconoce. Explica que los niños «saben como se sienten, aunque no saben expresarlo, lo que pasa que la gente no escucha» y que, en muchos, casos, las personas utilizan la manipulación para justificar los comportamientos de los pequeños.

En este sentido, Álex aboga por una sociedad más libre, sin prejuicios o etiquetas. «Somos transexuales por las etiquetas, por la sociedad. Si no hubiera estereotipos, simplemente seríamos personas, no solo hombres o mujeres porque hay mayor diversidad».

Otro de los problemas del colectivo se centra en la falta de visibilidad en la sociedad, tanto en libros, series o películas. «Tenemos poca representación y encima es mala», comenta. Asimismo, detecta cierto tono de burla con respecto a los transexuales: «¿No podemos reírnos los tres de algo?», pregunta. En muchos casos, estas actitudes provocan un daño en el colectivo.

«Para nosotros, que nos traten bien es como cuando a un niño le dan un caramelo, nos emociona», explica Álex. En su vida, ha tenido que tratar con personas que han mostrado rechazo por el simple hecho de ser transexual, sobre todo, si se trata de temas laborales: «Yo soy educador infantil y a mí no me contratan en ningún sitio por si alguien se entera de que soy transexual», admite. Recuerda que tuvo que dejar la carrera de psicología por presión social, puesto que Álex quería ser tratado tal y como es, como un chico, algo que fue complicado, puesto que pedían un informe psicológico que respaldara el cambio de sexo.

En su rutina, tienen que hacer frente a la falta de adaptación de lugares públicos, que dificultan sus actividades cotidianas. Un ejemplo simple, pero concreto, es el acceso a los baños. En su caso, si no hay un váter, tiene que «reventarse los riñones», comenta.

A Álex no le molesta mirar el pasado, puesto que «siempre he sido niño». «Al principio pensaba como la sociedad y era difícil ver las fotografías, pero ya no. Es parte de ti, son como etapas», cuenta. Sin embargo, si que le duele el rechazo que ha sentido durante todo este tiempo: «Me duele el que tenga que pasar por esto porque la gente no lo entienda. Es una lucha constante que parece que nunca va a acabar», sentencia.

Álex no pide mucho, solo vivir tranquilo y en paz. «Queremos dejar de ser ese punto de diana y vivir siempre con el miedo», afirma. En el futuro, desea ser padre biológico -sí, padre- con su pareja. «Si yo me quedo embarazado, yo no volveré a ser mujer, porque nunca lo he sido. Yo seré padre y mi pareja - también transexual- será madre», comenta. Tiene claro que serán muchos los obstáculos que deberá pasar y que muchos le juzgarán por el camino. «¿Por qué no puedes entender que yo soy diferente, al igual que otra persona y tienes que pensar más de la cuenta?», se pregunta Álex.

Ahora mismo reconoce que no es tan feliz como debería ser, pero que se encuentra «mejor conmigo mismo». «Si a ti te cuesta ser feliz en tu día a día, a nosotros también un poco más y no porque mis problemas sean superiores a los tuyos», explica.

Álex no está solo en esta lucha. A él le acompañan mujeres y hombres en la misma situación que solo buscan su hueco en la sociedad.