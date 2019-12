Las cabalgatas y pasacalles de los Reyes Magos afectarán al tráfico

Entre los días 3 y 6 de enero, los distintos distritos de Málaga serán testigos de una gran variedad de cabalgatas de Reyes Magos acompañado de pasacalles y diversos espectáculos. Estas actividades traerán consigo modificaciones puntuales en el tráfico rodado que conviene tener en cuenta de cara a la planificación de los trayectos.

Por su parte, desde el área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, se recomienda atender en todo momento a las indicaciones de la Policía Local, evitar la circulación por la zona y utilizar el transporte público.



Horarios y modificaciones:

Distrito 1, Centro

3 de Enero de 2020. Pasacalles de Reyes Magos al Santuario de la Victoria. Salida a las 17:00 horas desde Plaza San Marcelino Champagnat, c/ Puerto Parejo, c/ Manrique, c/ Santa María Micaela, c/ Paco Miranda, vuelta de nuevo por c/ Santa María Micaela, c/ Rodrigo de Ulloa, c/ Fernando el Católico, c/ Conde de Tendilla, Plaza Cristo del Amor y llegada a Plaza del Santuario a las 18:00 horas.

5 de enero de 2020. Cabalgata de Reyes 2020. Salida desde el Ayuntamiento a las 18 horas, Av. Cervantes, Plaza General Torrijos, Paseo del Parque, Plaza de la Marina, Alameda Principal, Puerta del Mar, Atarazanas, Plaza de Arriola, Pasillo Santa Isabel, Carretería, Álamos y llegada a la Plaza de la Merced.



Distrito 2, Málaga Este

4 de enero de 2020. Salida a las 17:30 horas de Pl. Virgen Milagrosa, c/ Quitapenas, Plaza del Padre Ciganda, c/ Mar, Av. Juan Sebastián Elcano, c/ Alonso Carrillo de Albornoz, Av. Pío Baroja (CEIP Valle – Inclán).



Distrito 4, Bailén-Miraflores

4 de enero de 2020. Salida a las 17:30 horas desde c/ Ibrahim, c/ Juan Antonio Tercero, c/ Nuestra Señora de los Clarines, c/ Miraclaveles, Plaza de la Iglesia, Plaza Miraflores, Av. Miraflores de los Ángeles, Rotonda Suárez, c/ Albacete, c/ Martínez de la Rosa, c/ Barón de Les, c/ Cabas Galván y c/ Nuestra Sra. de los Clarines.



Distrito 6, Cruz de Humilladero

4 de enero de 2020. Salida las 17:00 horas de c/ Fernández Fermina, c/ Conde de Guadalhorce (explanada mercadillo), Plaza Cruz de Humilladero, Camino de San Rafael, c/ Alfambra, c/ La Unión, c/ Antonio Luis Carrión, Paseo de los Tilos, Plaza Cruz de Humilladero, y llegada a las 21:00 horas a c/ Conde de Guadalhorce (explanada del mercadillo)



Distrito 7, Carretera de Cádiz

3 de enero de 2020. Salida a las 10:30 horas desde c/ Júcar, c/ Hydn, c/ Juan Sebastián Bach, c/ Manuel de Falla, c/ Joaquín Rodrigo, c/ Beethoven, Av Velázquez (vía de servicio), c/ Brahms, Pl. Juan Ruiz, Realenga de San Luis y llegada a las 12:00 horas al Parque del Oeste.



Distrito 8, Churriana

5 de enero de 2020. Salida a las 17:30 horas desde explanada frente a Iglesia y Mercado Municipal, Cmno. Nuevo, c/ Teresa Blasco, c/ Torremolinos, Av. San Javier, c/ Enrique Van Dulken, c/ Monsalvez, c/ Vega, Pl. Inmaculada y llegada a las 19:30 horas a c/ Grice Hutchinson antes de su intersección con Cmno. de las Carmelitas.



Distrito 9, Campanillas

4 de enero de 2020. Cabalgata y Pasacalles de Reyes Magos 2020 en Santa Rosalía Maqueda en el Distrito de Campanillas. AAVV EL PROGRESO. Salida a las 17:30 horas desde calle Lingüista Lázaro Carreter, c/ Juan Casielles del Nido, Camino Cotilla, c/ Cartaojal, c/ Quebrantatinajas, c/ Tacón, Travesís de Maqueda, Ronda del Norte, c/ Romero, Ronda del Poniente, Ronda Saliente, c/ La Tía Tula, c/ Itaca, c/ El Rey Lear, Ronda Saliente y llegada a las 21:00 horas a la Parque del Día.

4 de enero de 2020. Pasacalles Navideño Asoc. Cult. Portales de la Victoria. Calles Camino de la Estación y Portales de la Victoria, de 16:30 a 21:00 horas

5 de enero de 2020. Salida a las 17:30 horas de c/ Matisse (a la altura del Colegio Francisco de Quevedo), c/ José Calderón y llegada a las 19:30 horas a c/ Jacob (CEIP José Calderón)

Distrito 10, Puerto de la Torre

3 de enero de 2020. Salida a las 16:00 horas desde c/ Lope de Rueda (altura del Colegio Europa), Av. Lope de Vega y llegada a las 21:00 horas a Av. Pintor Manuel Barbadillo.



Distrito 11, Teatinos-Universidad

6 de enero de 2020. Salida a las 11:30 horas desde c/ Max Estrella, c/ Robinson Crusoe, c/ Pierrot, c/ Mefistófeles, c/ Max Estrella, c/ Shanti Andia, c/ Pierrot, c/ Mefistófeles, c/ Hamlet y llegada a las 13:30 horas a c/ Quasimodo (Centro Social).