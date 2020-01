Los Reyes Magos de Cruz de Humilladero llegarán en helicóptero

La concejala del Distrito Cruz del Humilladero, Teresa Porras, ha presentado esta mañana la cabalgata de Reyes Magos organizada por la Junta Municipal de Distrito nº 6. El cortejo real 2020 discurrirá por las calles del distrito el día 4 de enero entre las 17.00 y las 20.00 horas. Este desfile real, que cumple 20 años, estará integrado por cerca de 1.000 personas y presenta como novedad el estreno de los trajes de sus majestades, diseñados y confeccionados en el taller de bordados Juan Rosen.

Los Reyes Magos harán su llegada en helicóptero al Colegio Público Doctor Fleming. Tras la llegada, Melchor, Gaspar y Baltasar harán su recorrido por las calles del Distrito en sus camellos. Los Magos de Oriente están representados por Pablo Gonzalo, gerente El Pimpi, (Melchor); David Santos Lahera, representante de los Colectivos del Distrito (Gaspar); y el empresario y cofrade Javier Domínguez Banderas (Baltasar).



Nuevos trajes

El nuevo vestuario de los Reyes Magos del Distrito de Cruz del Humilladero está realizado en estilo clásico. Con predominio de las telas nobles como son el terciopelo o el damasco. Además cuenta con tisúes, agremanes de oro y colores según el estilo de cada atuendo.

En el traje de Melchor predomina el rojo combinándolo en tonos beige y dorados, con la corona de metal de oro y pedrería burdeos. Los colores de Gaspar son en azules celestes, beiges y algún tono verde manzana, también en tejidos de satén, damasco y brocados con cuello de armiño, turbante con corona de metal dorada y pedrería blanca y azul. Y por último el rey Baltasar, en tonos ocres, imitación de piel y rayas de múltiples colores con pantalón bombacho y casaca; los colores tierra y ceniza predominan en dicha vestimenta; los lames y raso y tejidos brocados y lo corona también turbante de brocados blanco y corona tipo tiara y plumas de pavo real y avestruz en distintos colores.

Todo ello rematados con anillos y aderezo de pedrería de bisutería fina, con guantes de seda del color predominante de cada equipo y rematado en los pies con zapatos de terciopelo bordados en oro.

La Cabalgata es posible gracias a la colaboración de diversos colectivos, empresas, comercios y entidades del distrito. Se trata de la 20ª edición de esta Cabalgata, que se desarrollará con el siguiente itinerario C/ Fernández Fermina, Conde de Guadalhorce, Cruz del Humilladero, Camino de San Rafael, C/ Alfambra, C/ La Unión, C/ Antonio Luis Carrión, Paseo de los Tilos, Cruz del Humilladero, Conde de Guadalhorce

Finalmente, a las 20.horas tendrá lugar la Recepción Real en C/ Conde de Guadalhorce (Explanada Mercadillo)