Lanzados a las últimas compras de Reyes

Las calles de Málaga se convierten estos días en una muestra del bullicio y la urgencia que tienen los ayudantes de Sus Majestades de Oriente por hacerse con los regalos deseados, a pesar de que la campaña navideña comenzó a principios del mes de diciembre. Juegos como Fontanero Chapucero, la pistola de Fornite o el Casimerito son algunos de los regalos estrella esta Navidad para los más pequeños de la casa.

No falla, no hay Navidad en la que Sus Majestades de Oriente no dejen las compras para los días previos al próximo 6 de enero. La afluencia en las calles de Málaga aumenta a medida que las horas pasan, las tiendas comienzan casi a colapsarse y las colas de padres rezagados que no han podido sacar un hueco para hacerse con los deseos de los más pequeños son las protagonista de los comercios.

Este hecho hace que año tras año, estos últimos días sean para los establecimientos comerciales de la ciudad unas de las jornadas en las que más compras se realizan. Así lo asegura Elisabeth Gómez, encargada de la juguetería Carrión localizada en la calle Nueva: «A pesar de que durante todo diciembre se adquieren juguetes, todos los años se repite la locura de dejar las compras para última hora».

Esto es lo que le ha ocurrido a Paloma Rojas, una madre malagueña que por motivos de trabajo, a tan sólo tres días de la noche de Reyes, continúa la búsqueda incansable de uno de los juguetes que su hija de siete años desea. «Ha sido raro el año que no me ha pasado lo mismo. Hoy ya es la tercera juguetería que visito y aún no he dado con el juguete», explica Rojas. Ayudantes de los Reyes Magos como ella pasan a todas horas por este comercio buscando juguetes estrella como por ejemplo, Padres contra hijos, Fontanero Chapucero o la pistola de Fornite, son algunos de los que a estas horas escasean en las estanterías de los comercios. «A tan poca fecha, es normal que la respuesta que le demos a las llamadas que recibimos preguntando por juguetes concretos sea que está agotado», destaca Gómez de Juguetes Carrión, quien también explica que es habitual asesorar a estos padres para que puedan encontrar una alternativa a estos deseos. «Muchas veces se van igualmente contentos tras informarles de que existen alternativas similares al juguete que buscan y no por ello, peores».



Los que andan a la caza de juguetes más concretos, suelen apostar por pedidos online o acudir a tiendas especializadas como La Caja de los clicks, localizada en pleno barrio de El Perchel y en la que los clicks de Playmobil son los protagonistas. Pero esta especialización no les exime de esta aglomeración y prisas de última hora. «Aunque hay de todo porque hay gente que se adelanta bastante a estas compras para tener sí o sí un producto concreto, es cierto que recibimos muchos clientes que están llegando a última hora y se encuentran con que hay ejemplares que ya están agotados», señala Jon Valera, copropietario de La Caja de los clicks. Algunos de ellos puede que se topen con un pequeño «milagro» y hacerse con ellos. «Incluso esta última semana intentamos traer juguetes no sólo desde otros puntos de España, sino también desde mercados europeos como el alemán para que las familias se vayan contentas», destaca.

Para ver esta frecuente situación, sólo es necesario entrar a grandes almacenes como El Corte Inglés, donde su quinta planta es estos días una muestra de la realidad que se vive de cara al día 6 de enero: colas de metros en sus cajas para pagar. En ella, espera Javier García, padre de dos niños, ahora arrepentido de no haber sido previsor. «Es ahora cuando te das cuentas de que no deberías haber dejado las compras para el final. Me veo sin el regalo deseado y además, haciendo colas infinitas para pagar». Isabel González, madre de una niña, también se encuentra entre los pasillos de esta planta en busca de otro de los éxitos de estas navidades, Casimerito. «Tengo unos días libres en el trabajo y esto es lo que toca, comprar juguetes para mi hija y mis sobrinos. En mi caso, por el momento estoy teniendo suerte y doy con ellos, pero soy consciente de que es arriesgado».