Montesinos reta al PSOE de Málaga: "¿Van a avalar con sus votos un gobierno con independentistas?"

El vicesecretario de Comunicación del PP y diputado nacional por Málaga, Pablo Montesinos, ha retado hoy a los diputados y senadores del PSOE malagueño: "¿De verdad van a avalar con sus votos un gobierno con independentistas?" "¿Están de acuerdo con que Sánchez haya pactado un referéndum en Cataluña?".

En este sentido, en rueda de prensa, ha animado a los diputados y senadores del PSOE de Málaga "a salir a la calle y preguntar a los vecinos qué opinan de las negociaciones de Sánchez para formar gobierno". "Todos ellos serán cómplices del pacto de Sánchez con los independentistas, y los malagueños tomarán buena nota de ello", ha subrayado.

Precisamente, el dirigente popular ha anunciado que el PP presentará en el Parlamento andaluz, en los ayuntamientos malagueños y en la Diputación una moción para frenar la deriva independentista del Gobierno que intenta conformar Pedro Sánchez.

"Con esta iniciativa exigimos a Sánchez que no asuma la terminología independentista, que no articule mesas de negociación como si se tratara de una cumbre entre dos países y que no se establezca ningún diálogo fuera de la constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña", ha resumido el dirigente popular.

Igualmente, la moción exige que se conozca públicamente el catálogo de exigencias de los independentistas y que ningún acuerdo de gobierno ponga en riesgo la unidad de España. "Son reclamaciones tan obvias que nunca deberían haberse llegado a articular, pero que son muy necesarias dada la estrategia del PSOE, dispuesto a todo por gobernar", ha criticado.

Por todo ello, el diputado por Málaga ha pedido a los parlamentarios socialistas del Congreso y el Senado "que recapaciten, que piensen si sus votantes quieren que ese acuerdo de gobierno se lleve a cabo y si creen, de verdad, que lo que plantea Sánchez con los independentistas es lo mejor para el interés general de los españoles y de los malagueños".



Datos de paro

Por su parte, Carolina España ha ofrecido un análisis sobre los datos de paro conocidos hoy, advirtiendo de que "mientras el Gobierno socialista destruye empleo a diario, en Andalucía, el Gobierno de Juanma Moreno lidera la creación de empleo y la afiliación a la Seguridad Social". "Es en estos índices en los que más claramente se ve la forma de gobernar de unos y otros", ha apuntado.

En concreto, la diputada nacional ha lamentado que 2019 acabe con los peores datos de creación de empleo desde 2013 y con "una preocupante desaceleración de los afiliados a la Seguridad Social". "Es cierto que durante el último año han aumentado en 385.000, pero son bastantes menos que los 564.000 nuevos afiliados de 2018 o los 611.000 de 2017", ha indicado.

Asimismo, ha criticado que fruto de la inacción del Gobierno socialista se han perdido más de 33.000 empleos en el sector agrario y más de 14.000 en el régimen especial de empleados del hogar; además de un fuerte descenso en la contratación indefinida. "En definitiva, desde que gobierna Sánchez se han perdido 18 meses para seguir articulando políticas de empleo, lo que hace que la inercia de la buena gestión del PP empiece a diluirse", ha concluido.