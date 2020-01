Bendodo dice que la Junta estará "rerivindicativa" ante el nuevo Gobierno para evitar "atropellos" a Andalucía

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha afirmado este sábado en Málaga que Andalucía será "reivindicativa" ante el nuevo Gobierno que Pedro Sánchez quiere conformar con Unidas Podemos y ha comentado que el Ejecutivo andaluz actuará como "contrapeso" y estará vigilante para "no permitir ningún atropello" a esta comunidad. "No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. No queremos que se trate a otros territorios de forma privilegiada respecto a Andalucía", ha apuntado Bendodo, que ha añadido que la región trabajará "exigiendo su papel en el conjunto de España y no aceptando menosprecios de nadie".

De entrada, la Junta anuncia que pedirá el pago de los 543 millones que el Gobierno Central adeuda a Andalucía en concepto de IVA, además de los 4.000 millones de euros de financiación extra que la ahora ministra en funciones de Hacienda, María Jesús Montero, decía que se le debían a la comunidad cuando ella ocupaba el cargo de consejera. "Es una gran oportunidad de ser consecuente con lo que uno dice", ha dicho.

Bendodo ha asegurado que la investidura de Sánchez, que se aborda estos días en el Congreso, es "una mala noticia para Andalucía y letal para el conjunto de España", ya que "se está dando a los independentistas y populistas la llave de la gobernabilidad de nuestro país". Para el consejero, los apoyos que ha recabado Sánchez tampoco satisfacen a buena parte del PSOE, por lo que cree que el todavía presidente en funciones comete "una doble tracición", en este caso a su país y a su partido. "Hay muchos socialistas que se sienten defraudados", ha explicado el consejero, que cree que Sánchez ha "manoseado a su antojo" el socialismo para reducirlo "a un cúmulo de intereses, de familas y a un batiburrillo de ideas que no se parece en nada a lo que era el PSOE". Por ello, ha afirmado que cuando Sánchez se vaya dejará a este partido "diezmado".

El representante de la Junta ha insistido en que en política "no todo vale" y ha acusado a Sánchez de actuar como un Rey Mago "que da regalos sólo a quien se ha portado mal, como los independentistas y populistas que quiren romper España". "No podemos ser cómplices de este disparate", ha añadido, lamentando que desde algunos ámbitos se haya puesto en duda la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de destituir como diputado autonómico a Quim Torra, lo que implica su cese como president de Cataluña´. "Puede gustar más o menos, pero es una decisión que hay que respetar y acatar", ha apuntado.