Los milenials se alejan del cajero

Los jóvenes de entre 20 y 34 años, aunque no acumulen fortunas, se detienen con bastante frecuencia en la consulta de su saldo bancario. L. O.

Plenamente integrados en el mundo digital, los milenials –los jóvenes que están entre los 20 y los 34 años– apenas saben de libreta de ahorros o de cajero automático. Se manejan con móviles u ordenadores a la hora de contactar con su entidad financiera. La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) publicó el mes pasado una encuesta a 3.000 personas nacidas entre 1985 y 1999 en la que queda constancia de que solo el 6% de los jóvenes utilizan el cajero para controlar los movimientos en su cuenta. El 94% restante usa otros dispositivos: el 79 % el teléfono móvil y el 15% restante, el ordenador o la tablet. ¿Quiénes realizan esa operación a través del móvil? Pues el 81% de los que trabajan, el 69% de los que son autónomos, el 74% de los parados y el 77% de los estudiantes.

Los milenials, pese a su juventud y, en muchos casos, al escaso tiempo que llevan en un mercado laboral que tiende a pagarles salarios bajos, no delatan una posición financiera excesivamente apurada. De hecho, el 71% de los consultadas asegura disponer de fondos suficientes en su cuenta bancaria si necesitaran mil euros para una urgencia. El 29% restante, claro, no alcanza esa cantidad y un 71% de ellos recurriría a sus padres o familiares, el 12% pediría un crédito bancario, el 10% vendería algo propio y el 2% solicitaría un préstamo a una entidad de créditos rápidos on line.



Consultas

Los jóvenes de entre 20 y 34 años, aunque no acumulen fortunas, se detienen con bastante frecuencia en la consulta de su saldo bancario. Un tercio lo hace todos los días y solo el 20% lo hace menos de una vez por semana. En ambos casos, el número de respuestas de los hombres es ligeramente superior al de las mujeres. El 37% de los que trabaja realiza la consulta todos o casi todos los días. Entre los autónomos ese porcentaje sube al 41 %. Baja al 29 % entre los parados y al 28 % entre los estudiantes.

Otra de las cuestiones en las que se detiene la encuesta de Funcas es la de los conocimientos financieros de los consultados. Preguntados sobre la importancia que conceden a los mismos, un 46% contesta que echan de menos algunos de ellos para gestionar mejor sus ingresos y sus gastos. Entre los hombres, el porcentaje sube al 48% y entre las mujeres baja al 45%. Asimismo, el 36% suscribe la siguiente afirmación: «para ahorrar eficazmente se necesitan algunos conocimientos financieros». En este caso, el 39% de las féminas está de acuerdo con dicha aseveración, mientras que entre los hombres baja al 33%. En relación a quiénes echan de menos tener este tipo de conocimientos, contesta afirmativamente el 47% de los que trabajan, el 44% de los parados y el 49% de los estudiantes.

Y ¿quiénes deberían proporcionar estos conocimientos?. Los milenials lo tienen muy claro porque sitúan en primer lugar, citado por el 83 % de los casos, las instituciones educativas.

Ya a más distancia aparecen los bancos (27%), el Gobierno (27%) y las asociaciones de consumidores (13%).

Por último, la encuesta de Funcas pregunta a los jóvenes cuáles son los conocimientos que consideran muy o bastante importantes para la gestión de su economía personal. La respuesta más numerosa corresponde a los tipos de interés, claves a la hora de conocer el coste que tendrá los créditos, singularmente los que se solicitan para la compra de una vivienda. En segundo lugar, con un 66% de citas, aparecen los diferentes productos financieros ofrecidos por los bancos. Por último, figura, con el 50%, el conocimiento de los mercados de valores, es decir el acceso a los mecanismos que rigen el funcionamiento de las bolsas.