Ahora la comida no se tira

Un grupo de amigos se encuentra en un evento en Copenhague (Dinamarca) en el año 2016. Al finalizar el acto y el posterior bufé libre, se dieron cuenta de que la comida sobrante iba directamente a la basura, a pesar de ver que estaba en perfectas condiciones, pero que al día siguiente no podían seguir utilizando, puesto que eran productos frescos. Viendo la situación y siendo conscientes de la cantidad de comida que se tiraba diariamente en todos los establecimientos, no solo de Dinamarca, sino del resto del mundo, buscaron una solución para intentar dar salida a todos estos productos.

Poco tiempo después, bajo el lema #Lacomidanosetira, surge la aplicación Too good to go, con el objetivo de «luchar contra el desperdicio de alimentos», explica el responsable de comunicación de la empresa en España, Carlos García. Solo en España se tiran cada año más de 7,7 millones de toneladas de comida, según datos aportados por la empresa. En el resto del mundo, esta cifra alcanza los 1.300 millones.

El usuario solo tiene que descargarse la aplicación de forma gratuita y registrarse. Acto seguido, muestra los establecimientos y packs disponibles. La persona solo tiene que seleccionar y abonar el precio y recogerlo a la hora establecida. Los productos son sorpresa, puesto que se trabaja con el excedente de cada día. Sin embargo, el cliente puede tener una ligera idea en función del tipo de establecimiento que seleccione. Cada uno de estos cuesta una media de tres euros, aunque algunos tienen un precio ligeramente mayor, dependiendo del tipo de establecimiento.

La aplicación, que es compatible con los sistemas operativos Android e iOS, está presente en 13 países europeos y la utilizan más de 18 millones de usuarios que tienen a su disposición más de 35.000 establecimientos para elegir. Aunque este proyecto cuente con tres años de vida, no llega a España hasta 2018, concretamente a Madrid. En poco más de un año, su presencia ha aumentado y se encuentra presente en casi todo el territorio nacional, destacando su actividad en Málaga.

En la capital malagueña, algunas de las empresas que se encuentran disponibles en la aplicación son: Granier, Dunkin Coffé, Stop&Sushi, The Cereal Boom, Carrefour Express y una amplia selección de fruterías y panaderías locales.

La acogida es «bastante positiva», según afirma Carlos García. A nivel nacional, cuentan con más de 2.000 establecimientos y más de 900.000 usuarios, salvando así casi 500.000 packs de comida. A nivel andaluz, se han registrado más de 250 establecimientos en todas las provincias, con más de 27.000 packs desde febrero. En Málaga colaboran con más de 70 establecimientos con una venta de más de 8.000 packs de comida.

Los establecimientos agradecen iniciativas como esta. Para el responsable de Pathelin, Francisco Sánchez, no se trata de una colaboración económica, puesto que asegura que no recibe beneficios, ya que, según explica, «el precio no cubre ni una mínima parte de la producción». Su colaboración está orientada con el compromiso de no tirar comida que no se puede aprovechar al día siguiente: «Me parecen iniciativas muy interesantes porque es la manera de no tirar alimentos que no podemos salvar. Antes de tirarlos, si alguien los aprovecha pues me parece genial», explica.

En su caso, sus packs tienen bastante éxito. Explica que a los «pocos minutos» de publicarlos, suelen venderse. Ellos trabajan con un número fijo, que no cree que aumenten a corto tiempo.

En la misma línea se encuentra el responsable de Stop&Sushi, Mario Ruiz, que piensa que proyectos como este «son iniciativas bastante buenas en una época en la que se mira tanto por el medio ambiente y hay conciencia social». Resalta el impacto positivo para los establecimientos a la hora de colaborar en esta causa a través de su «responsabilidad social como empresa». Asimismo, hace hincapié en que esta colaboración no es económica, sino de carácter social.

Stop&Sushi oferta cuatro packs diarios y afirma que casi en el 100% de los casos se venden todos el mismo día.

Otra de las facetas de la empresa está relacionada con la educación. Too Good To Go ha creado un programa de concienciación orientado a los centros educativos para intentar generar una nueva mentalidad en las futuras generaciones con respecto al cuidado de los recursos de los que disponen. Uno de los objetivos es ampliar esta rama a los hogares y a las empresas para tener una incidencia en todos los ámbitos para evitar así «el despilfarro de alimentos», según explica Oriol Reull, director de Too Good To Go en España.