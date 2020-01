Fallece el hombre con alzheimer que tenía atemorizado a su mujer

El hombre de 57 años con un tipo de alzheimer muy violento que tenía atemorizado a su mujer en Málaga capital falleció pasada la medianoche de hoy en el Hospital Clínico, donde llevaba ingresado desde la Nochevieja.

Como explicó ayer su viuda, María (nombre ficticio), «el 31 de diciembre llamé a urgencias porque me iba a matar, se había puesto muy violento, así que acudieron los vecinos y llamé al hospital».

Como adelantó La Opinión el pasado lunes 30, María pasó la Nochebuena encerrada con llave en su dormitorio, en la compañía de sus dos perros, por el carácter violento que en los últimos dos meses había experimentado su marido, a causa del alzheimer y cuyo padre también falleció -a los 65 años- de la misma enfermedad.

La situación de María, de 56 años, era además muy preocupante porque su hijo, de 29 años, padece de agorafobia y lleva siete años encerrado en su habitación, de ahí que reclame para él un diagnóstico que abra la puerta a un tratamiento.

En urgencias, señaló María, le pusieron un calmante a su marido con la idea de enviarlo de vuelta a su domicilio, pero la mujer se negó. «Yo no podía estar con él así», detalló. Al final, se puso en contacto con Carlos Bautista, delegado de Salud de la Junta, que hizo las gestiones para que su marido pudiera pasar los que al final fueron sus últimos días en el hospital.

A este respecto, María quiso resaltar la atención y profesionalidad del delegado de Salud, que estuvo en contacto con ella desde que el pasado 30 de diciembre, cuando La Opinión publicó el caso. «Se ha portado perfectamente, ha estado en contacto conmigo hasta en Nochevieja, le estoy muy agradecida», subrayó.

Precisamente, el 2 de enero la Consejería de Salud informó a este diario que estaba buscando «una solución urgente esta misma semana» y estaba ultimando el internamiento del marido en un centro de la provincia.

Queda pendiente ahora el problema del hijo con agorafobia, porque como explicaba María hace una semana, «siempre me dicen que me van a ayudar pero luego me dicen que como es mayor de edad, tiene él que acudir a Salud Mental. ¿Cómo va a ir si le da pánico salir?», se preguntaba.

A este respecto, también la Consejería de Salud está buscando una solución y este martes, informaba María, estaba previsto que un médico visitara al joven en su casa.

«Lo importante ahora es sacar adelante a mi hijo, que es muy buena persona, que lo diagnostiquen, le ayuden y salga de la casa para que le quiten esa lápida que tiene encima», señaló María, que también declaró que su marido, «el pobrecito, ha dejado de sufrir y de ser un peligro para la familia».

María y su esposo, albañil de profesión, llevaban 38 años casados y aunque los primeros síntomas de alzheimer llegaron en 2006, no se lo diagnosticaron oficialmente hasta una década más tarde. Hasta hace dos meses, cuando comenzó el comportamiento violento, María pudo atender a su esposo sin problemas.

El delegado de Salud, Carlos Bautista, señaló ayer que el marido iba a ser ingresado en un centro, por su comportamiento violento y que también está pendiente de la situación del hijo. «Si no quiere salir de la habitación para que lo puedan tratar habrá que sacarlo con una orden judicial y llevarlo a la consulta. Todo eso tiene su protocolo», indicó.