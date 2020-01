Los malagueños se gastarán 104 euros de media en estas Rebajas

Con los polvorones y el turrón todavía en la mesa y la resaca posvacacional, los comercios aprovechan para citar a los malagueños en uno de los eventos más esperados del año: las Rebajas. Con las prisas de volver al trabajo, las largas colas y la paga extra, a pesar de la cuesta de enero, son los que deciden madrugar para recorrer la calle Larios en busca de los mejores descuentos en sus prendas favoritas.

Aunque la fecha tradicional del comienzo de las rebajas sea después de Reyes, cada vez son más las tiendas que deciden adelantar las ofertas hasta un día antes de lo previsto. Inditex, líder en ventas en esta época, adelantó sus descuentos tanto en sus webs online a partir de las ocho de la tarde del 6 de enero, y en las apps, a partir de las seis. El Corte Inglés, que ya lanzó un post con los descuentos por Twitter, lanza una nueva campaña llamada "Sí que sí", en referencia a los propósitos de cara al año nuevo. El gran almacén cuenta con ofertas en más de 20.000 firmas y será otro de los protagonistas que más gente espere en todas sus secciones, aunque sin duda, moda, viajes y tecnología encabezarán la lista. Igualmente los clientes podrán disfrutar de gastos de envío gratuitos en pedidos superiores a 50 euros.

Carteles llamativos que buscan captar la atención, escaparates totalmente decorados y bolsas y más bolsas que anuncian las Rebajas, es el ambiente que se respira en calle Larios. Sin embargo, aunque la afluencia de gente ya se pueda apreciar desde las diez de la mañana, se observa menos gente respecto al año pasado. Cabe añadir que en 2019 el primer día de rebajas fue festivo y esto puede explicar que las tiendas no estén abarrotadas como era de esperar. Aún así, según las estimaciones de la Unión de Consumidores de Andalucía, los andaluces gastarán de media 95 euros en las rebajas, lo que supone un gasto ligeramente superior a los 90 euros de media del año pasado. Algo más gastarán los malagueños, que se sitúan por encima de la media, ocupando el segundo lugar en el ránking de las provincias de Andalucía, con 104 euros. Por encima solo estará Almería con 105 euros y los últimos puestos los ocuparán, Córdoba con 88 euros, seguido de Jaén con 86 euros y Huelva con 83 euros. Sevilla,103 euros y Granada con 97, se encuentran en el medio de la tabla.

Por otro lado, el presidente de la Confederación Española de Comercio, Pedro Campo, afirma que las campañas han perdido "mas y más fuerza". Los descuentos habituales y el Black Friday en noviembre, han cambiado la dinámica de las Rebajas. Además con el auge de las compras por internet, que han aumentado considerablemente durante los últimos años, se sitúan ya por encima del 28%, según la UCAUCE. "Permiten comprar sin prisas y sin colas", asegura Laura, clienta de Stradivarius. La ventaja que refleja todo eso es que: "Se espera que las rebajas de enero sirvan en el comercio de proximidad", afirma Pedro Campo.

Otras personas optan por descambiar los regalos de los Reyes Magos para volverlos a comprar y así ahorrarse unos eurillos: "Yo vengo a descambiar las prendas de Zara que me han traído los Reyes y así con los descuentos aplicados me puedo comprar algo más", dice Laura. Aunque no se trata tanto de ahorrar cuando la mayoría asegura que van a las tiendas en busca de lo que necesitan y acaban comprando aquello que no necesitan, a modo de capricho, simplemente para aprovechar las rebajas: "Vengo buscando un abrigo y unos zapatos y al final llevo de todo menos lo que vengo buscando, es una ruina", explica Claudia, clienta de Zara. Todo lo contrario al mensaje que lanza la UCE: "Se trata de comprar lo que realmente se necesita. Porque es conveniente hacer una lista de necesidades ya que el consumismo excesivo e incide negativamente en el medio ambiente".

Descuentos que llegan hasta el 50% de su precio original en tiendas como Zara, Bershka, Stradivarius y Oysho son algunas de las ofertas que propone el grupo Inditex. De esta forma, Inditex mantiene su liderazgo en España, ya que Fintonic estima que se gastará una media de más de 80 euros en las distintas marcas del grupo, según los datos del estudio: El consumo de moda de España.

Por sectores de gasto, el textil sigue estando en cabeza con 52 euros de media, representando el 54,07% del gasto previsto, seguido por calzado y complementos que representan el 18%. Los siguientes sectores de gasto en Rebajas serían relacionados con las compras para el hogar y el tiempo libre. Otro sector que sin duda será indispensable estas rebajas es la tecnología y con ella los grandes descuentos que ofrece el Corte Inglés y Media Markt.

Una de las partes más positivas de este periodo de Rebajas, aparte de los propios descuentos, es el aumento de personal en las tiendas: "La campaña de Navidad finaliza cuando terminan las rebajas y necesitamos mucho refuerzo de personal", explica Sara, dependienta de Stradivarious. "Es mucha gente la que se junta en las tiendas, sobre todo los primeros días y necesitamos refuerzo en caja, en tienda y en almacenes, es imprescindible".

Además, los grandes centros comerciales de Málaga esperarán incluso muchos más clientes que el centro debido al aparcamiento: "Es mucho más cómodo, llego, aparco mi coche y no tengo que ir cargando con bolsas", afirma Pablo, cliente de Zara.

Sin lugar a dudas, las Rebajas son las excusa perfecta de todos los años para gastar e invertir en prendas necesarias y alguna que otra tendencia a un menor coste y terminar con un sabor más que dulce la época navideña.