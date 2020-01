Andalucía amplía la cobertura vacunal contra los tipos de meningitis A, W e Y

La Consejería de Salud ha incluido una nueva vacuna contra cuatro tipos de meningitis en el calendario vacunal de Andalucía, de aplicación desde el 1 de enero.

La noticia la ha difundido en redes sociales Sarah Almagro Vallejo, la joven marbellí que sufrió una sepsis meningocócica el verano de 2018 como consecuencia de una infección por una bacteria de la meningitis Y, uno de los tipos de bacteria de la meningitis que se acaban de incluir en el calendario vacunal de Andalucía, que la dejó al borde de la muerte y le provocó la amputación de parte de las piernas y las manos.

Hasta ahora, el calendario vacunal sólo contemplaba una vacuna contra la meningitis C pero la familia de Sarah Almagro Vallejo inició el año pasado una campaña para la inclusión de la vacuna contra los tipos de meningitis A, W e Y, más virulentos y comunes en el centro de Europa.

El Ministerio de Sanidad se ha sensibilizado con la situación de la joven Sarah Vallejo Almagro y el pasado mes de abril incluyó la nueva vacuna meningocócica tetravalente contra los tipos ACWY en el calendario vacunal que deben cumplir todas las comunidades autónomas.

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha ido más allá y va a administrar la nueva vacuna a los 12 meses y a los 12 años situando a Andalucía, junto con Castilla-León, como las dos únicas comunidades que van a administrar la vacuna tetravalente de manera gratuita al cumplir el primer año de edad siguiendo las recomendaciones de los pediatras.

Pero es más. La Consejería de Salud ha decidido ir más allá y ha iniciado una campaña de rescate con esta vacuna meningocócica ACWY, para vacunar a todos los menores de 13 a 18 años durante los próximos tres años, empezando en 2020 y acabando en 2022.

De este modo, cada año se vacunará a los menores conforme vayan cumpliendo 15 años o 18 años de edad. "Esta acción tiene una doble finalidad: proteger a esta población en un tramo de edad de especial vulnerabilidad a esta infección y disminuir el número de portadores y, por tanto, optimizar la protección a toda la comunidad", según apunta el consejero de Salud, Jesús Aguirre.



Calendario



A nivel general, el calendario de vacunaciones recomendado por la Consejería de Salud para su aplicación a partir del 1 de enero de 2020 ofrece protección frente a 14 enfermedades.

Entre las principales novedades de este año, además de la inclusión de la vacuna meningócica tetravalente ACWY, se incluye la información vacunal referente a todas las franjas de edad, incluido las embarazadas.

En concreto, el calendario 2020 incluye las vacunas que protegen frente a tétanos, difteria, tosferina, poliomielitis, hepatitis B, enfermedad invasora por Haemophilus influenzae tipo b, neumococo, meningococo de los serogrupos ACWY, sarampión, rubeola, parotiditis, varicela, virus del papiloma humano y gripe.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha advertido "la importancia de las vacunas en todas las edades, no solo en la infancia, sino también en las adolescencia, en la edad adulta y en los mayores. Tenemos que ayudar a la correcta inmunización de toda la población frente a estas enfermedades prevenibles mediante vacunas" ha dicho el consejero.

De forma más detallada, las recomendaciones a embarazadas hacen referencia a la vacunación frente a la gripe y la tosferina, haciendo hicanpié en que "la vacunación comienza antes de nacer, ya que estás vacunas ayudan al futuro niño a protegerse frente a esas infecciones", según el consejero.

Respecto a los adultos, la vacuna frente al neumococo conjugada 13-valente, la mejor vacuna actualmente contra la neumonía, se recomienda a todas las personas conforme cumplen los 65 años, medida ya iniciada en Andalucía en 2019, una de las cinco comunidades que realizan esta extraordinaria acción preventiva.

Además, el calendario incluye la recomendación de vacunación frente a la gripe, tétanos y difteria a personas con 65 años o más, y la vacuna de la triple vírica a las personas nacidas a partir de 1970 que no hayan pasado la enfermedad o no tengan certeza de haberla pasado y que no hayan sido vacunadas o no tengan certeza de estarlo.

Por último, para la población adulta de hasta 50 años se recomienda la vacuna de la varicela siempre que no tenga antecedentes de la enfermedad o no hayan padecido herpes zóster.