Un conjunto de carteles rasgados arman la personal visión de Puche sobre la Semana Santa

La Semana Santa de Málaga 2020 es una realidad mucho más cercana desde la noche de este jueves. Ya hay cartel anunciador de las procesiones que la próxima primavera volverán a transformar la ciudad. Un conjunto de postales raídas y ajadas, que se que se entrelazan y ensamblan unas con otras y que arman la personal visión que el artista José Luis Puche, su autor, tiene de la celebración pasionista. La Agrupación de Cofradías presentó este cartel en el Teatro Echegaray, por quinto año consecutivo, en un acto que consiguió mantener la expectación pese a la filtración del lienzo, a través de los principales canales de difusión digitales, desde el mediodía.

El archicofrade de los Dolores, Miguel Ángel Blanco, fue el encargado de introducir la obra. Un cartel que no cumple con la deficinión clásica de este género pictórico. No puede decirse que sea un grito pegado a la pared. No es una obra que pueda contemplarse de un vistazo o que anuncie y convoque a primera vista. Como dijo su presentador, es necesario detenerse en él para apreciar su valor. «Nos exige pararnos ante su obra, algo poco habitual, incluso poco ortodoxo en el cartelismo, que propone la mirada fugaz. Aquí no vale una visión rápida. Nos exige agudeza visual, ensoñación, detenimiento y complicidad; identificarnos con él», destacó el también periodista.

Blanco también resaltó que el autor del cartel de la Semana Santa acierta cuando "es sincero consigo mismo, si su obra es fruto de la experiencia física o sensorial y no un simple ejercicio de oficio y recursos manidos para agradar". Y sin duda, Puche ha buceado en sus recuerdos cofradieros para anunciar la Pasión de 2020.

Y ha plasmado una sucesión de carteles, uno sobre el otro, como los que aparecen en muchos muros de la ciudad y el último que se coloca resta el protagonismo que antes tuvo el anterior, Puche quiere mostrar el paso del tiempo, y cómo, al desgarrarlos, «sale una suerte de nazareno» una silueta dibujada sobre el manto de la Virgen de los Dolores Coronada.

Según el pintor, «toda la obra está realizada en base a mis recuerdos que jamás olvido. Imborrable cuando adolescente me invitaron a ver ese manto en Expiración colgado del techo del salón de tronos, donde para entrar en éxtasis retiraba la cortina y aparecía como la pared plana de una montaña que querrías escalar, de ahí que el manto se muestre liso en vertical con otra cortina roja detrás».

Del mismo modo, en el cartel se adivinan un farol del trono de la Virgen del Amor Doloroso y el palio de la Virgen de Gracia y Esperanza. También un arco de la fachada de la Catedral, o el interior de Los Mártires y los muros de la Alcazaba. También una de las manos del Huerto y, según el propio artista, dos imágenes muy significativas: «una fotografía de mi abuelo, que me ha acompañado toda mi vida, de los años 50, portando con sus amigos el Santo Traslado, y en la otra el maestro Perfecto Artola dirigiendo a su banda en la Alameda principal, un gesto reivindicativo sobre nuestra música de origen, ya que él creó la banda sonora original de nuestra Semana Santa».

El cartel se remata con una singular tipografía: «Málaga Semana Santa 2020», donde letras y números son plasmados de libre manera sobre el bordado del manto, salvo una aislada 'S' que se deja ver entre una de las estrechuras de la composición.

La ceremonia de presentación ha contado igualmente con las intervenciones del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación, Francisco Salado; el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral; el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia; y también del propio autor del cartel, José Luis Puche.