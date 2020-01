El PSOE denuncia que el IAM llevará a cabo recortes en más de 90 proyectos que luchan contra la violencia machista

Apenas 24 horas después de que Comisiones Obreras instara a la Junta de Andalucía a implantar una "intervención integral para erradicar el terrorismo machista" así como una "mayor transparencia en la concesión de subvenciones", tras la publicación en el BOJA de un subvención de carácter excepcional a Cruz Roja Española, el PSOE de Málaga ha afirmado que el Instituto Andaluz de la Mujer hará recortes en más de 90 proyectos dedicados a la lucha contra la violencia machista.

La vicesecretaria general y secretaria de Igualdad de los socialistas en Málaga, Fuensanta Lima, ha calificado esta acción como un "hachazo que va a repercutir negativamente en el conjunto de la provincia, especialmente, en el entorno rural puesto que las asociaciones, van a tener que interrumpir muchos de los proyectos que se encontraban en marcha y estas son las encargadas en muchos casos de proporcionar la formación en igualdad y lucha contra este tipo de violencia, de apoyo y asesoramiento a las mujeres que sufren violencia machista".

"Ante este hecho respaldamos la petición de comparecencia de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ante el Parlamento andaluz que ha anunciado el Grupo Parlamentario Socialista", ha señalado. Lima reitera que este recorte de subvenciones, que representan un 38% para las asociaciones de mujeres en los presupuestos andaluces de 2020, en una política regresiva en materia de lucha contra la violencia de género. Así ha recordado que "desde que gobierna la derecha, con el apoyo de la ultraderecha, se han tomado medidas que atentan contra el feminismo y la lucha contra la violencia machista"

En reunión del grupo de Igualdad del PSOE de Málaga, la vicesecretaria general del PSOE recuerda que "la violencia de género se ha cobrado ya la vida de 1.034 mujeres desde 2003, 55 de ellas el pasado 2019, y este año ya hay dos víctimas más por este tipo de violencia. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados, pedimos a las mujeres que denuncien cualquier tipo de amenaza por parte de sus parejas o ex parejas, y que se les ofrezca toda la ayuda posible para lograr que no haya una sola víctima más".

"Sin embargo el gobierno andaluz va en sentido contrario, poniendo en marcha medidas que atentan contra la igualdad, el feminismo y la lucha contra la violencia machista, siguiendo los dictados de la ultraderecha de Vox, a la que constantemente le está haciendo concesiones para mantener su apoyo a costa de los derechos de las mujeres", ha finalizado Lima.