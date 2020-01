Largas colas en la firma de libros de Mariano Rajoy

Mariano Rajoy ha congregado esta tarde a cientos de malagueños en la firma de su nuevo libro. El expresidente del Gobierno español ha presentado esta tarde, en el Corte Inglés de Málaga, 'Una España mejor'. La última publicación del que fuera presidente del ejecutivo español va ya por su sexta edición.

Más de un centenar de personas han hecho cola esta tarde, en el interior y las inmediaciones del Corte Inglés, para asistir a la firma de libros de Mariano Rajoy. El que fuera presidente del país ha presentado en Málaga su último libro, 'Una España mejor', una crónica personal de su etapa al frente del ejecutivo.

"Empecé a escribir el libro en enero y lo terminé en septiembre. En agosto hice horas extras para acabarlo", confiesa el expresidente del Gobierno. Rajoy ha comenzado a firmar libros poco antes de las seis y media de la tarde, arropado por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación; Francisco Salado y el consejero de la Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo.

La primera firma que ha estampado Mariano Rajoy esta tarde ha sido para el alcalde de la ciudad: "Para mi amigo Paco de la Torre, ilustre alcalde de esta hermosa y pujante ciudad que es Málaga. Con todo mi afecto y cariño", plasmaba.

El que fuera, durante dos legislaturas, el presidente del Gobierno español aseguraba hoy que no debía entrar en lo que está pasando en el panorama político actual: "El libro termina cuando yo me fui, o me quitaron, del Gobierno de España", asevera.

Entre sus páginas, Mariano Rajoy ha querido intentar resumir cómo han sido para él los siete años en los que permaneció al frente del ejecutivo. Rajoy asegura que su pretensión al escribirlo fue la de transmitir alguna enseñanza de cara al futuro. Del mismo modo, dentro de él hace referencia y explica acontecimientos de gran relevancia que se produjeron durante su mandato, como la sucesión a la Corona de España o el anuncio definitivo de ETA de dejar las armas, asegura.

Mariano Rajoy confiesa estar muy contento por la acogida que ha tenido su libro -'Una España mejor' va ya por la sexta edición- al tiempo que asegura no haber imaginado el éxito que iba a tener.

El poder de congregación del expresidente del Gobierno ha sorprendido en la tarde de hoy con una cola que llegaba a dar la vuelta a la esquina del edificio. El perfil de los asistentes que han acudido a ver a Mariano Rajoy ha sido de lo más amplio y dispar. Desde grupos de jóvenes o parejas hasta abuelos con sus nietos. Algunos han optado por comprar el libro en el mismo centro, otros ya lo llevaban leído y releído. "Tengo el libro, de las primeras ediciones. Estuve en Córdoba y quise comprarlo pero estaba agotado. Al final lo acabé comprando en un pueblo de Granada", explica una señora a las puertas del Corte Inglés.

"Seguro que algún comunista lo ha leído también", se escucha al final de la cola. Una familia charla sobre 'Una España Mejor', "un libro en el que Rajoy habla de política y de las cosas que él ha vivido, desde el respeto a los demás. Es maravilloso".

El que esta tarde ha sido denominado como "un hombre estupendo" o "el mejor político que hemos tenido, con mucha diferencia" ha firmado durante más de tres horas los ejemplares de cientos de malagueños que se han desplazado hoy hasta el Corte Inglés para conocer a Mariano Rajoy.