Vecinos de Churriana vuelven a pedir la apertura de las urgencias

Vecinos de Churriana han convocado para este viernes a las 19 horas, en la plaza del Mirador, una concentración para reclamar a la Junta de Andalucía la apertura del módulo de urgencias anexo al centro de salud, construido en 2008 pero sin uso desde entonces.

Entre los colectivos que se sumarán a la convocatoria, que tiene el lema 'Sin centro de urgencias se nos agota la paciencia', se encuentran la Asociación de Vecinos Arcusves, la de mujeres del distrito y la Asociación Ecologista Ciriana.

La convocatoria parte de Elvira Bernal, un ama de casa que además ha realizado varios vídeos entre los vecinos, «para llamar la atención, porque ya no sabemos qué hacer para que abran las urgencias», explicó ayer a La Opinión.

«De política no entiendo, esta protesta la hemos llevado al terreno vecinal y de hecho, hemos invitado a todos los partidos a que se sumen porque no es un movimiento político», precisó.

Elvira Bernal explicó que las urgencias «son muy necesarias porque en Churriana hay muchísima gente mayor, la población está muy envejecida y muchos no tienen coche y a los mejor sus hijos viven fuera». «Lo más cercano que tenemos es Alhaurín de la Torre pero ya no nos quieren atender», añadió.

Por su parte Mari Cruz Torres, de la asociación Ciriana, llamó la atención sobre el deterioro de estas instalaciones sin uso.

Además, Elvira Bernal quiso resaltar el papel de Rosa Anaya, una dirigente vecinal de Churriana que durante años ha reclamado este equipamiento, hasta el punto de que, como publicó La Opinión, a finales de 2018 arrancó el compromiso de la entonces administración socialista de abrir las urgencias.

Precisamente, Rosa Anaya logró en su día el apoyo del grupo parlamentario popular en el Parlamento de Andalucía para esta reclamación, de la mano de la parlamentaria Esperanza Oña, que se tradujo en una proposición no de ley que contó con el respaldo de todos los grupos, salvo el socialista.

Ayer, Rosa Anaya declaró que la administración socialista «estaba ya mirando mobiliario y las ambulancias para llenarlas», pero un problema de salud del responsable de esta gestión y las sucesivas citas electorales truncaron la llegada de las urgencias.

De cualquier forma, mostró su confianza en que las urgencias lleguen a esta legislatura con la nueva administración popular y subrayó que «lo que una administración no ha hecho en once años no puede hacerla otra en diez meses».



Respuesta de la Junta

El delegado de Salud, Carlos Bautista, declaró ayer a este diario que el servicio de urgencias se abrirá «en esta legislatura». El responsable de Salud también quiso preguntar a los vecinos «por qué no fueron tan contundentes con los socialistas, porque si lo hubieran sido, a lo mejor habrían tenido ya las urgencias».

A este respecto, subrayó que la nueva administración popular se ha encontrado en la Consejería de Salud «con una situación muy compleja y con un montón de compromisos incumplidos por los socialistas durante 36 años». «¿Cuántos años hace que estos señores hicieron el edificio de urgencias?, porque esto hay que recordarlo», resaltó. A su juicio, «hay una malversación social y moral del PSOE a través de la sanidad pública», por lo que ahora los populares deberán establecer unas «prioridades». Entre ellas, las urgencias de Churriana para esta legislatura.