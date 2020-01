La Junta le debe al Ayuntamiento 47 millones de impuestos autonómicos

La deuda se acumuló, sobre todo, cuando el PSOE gobernaba en Andalucía, pero el Ejecutivo de Juanma Moreno ha subido el fondo.

El Ayuntamiento de Málaga calcula, en la memoria explicativa de los presupuestos municipales de 2020, que la Junta de Andalucía le debe 47 millones de euros de impuestos autonómicos, aunque el Consejo de Gobierno de la autonomía, ahora en manos del PP y Cs con apoyo de Vox, ha decidido aumentar esta partida para 2020, una inyección que permitirá al Consistorio malagueño la percepción de poco más de 22 millones de euros.

Así, explica el equipo de gobierno, de conformidad con el artículo 192.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, se promulgó la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma, sobre la base de los principios de eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional. «Con esta ley, se creó un fondo, de carácter incondicionado, de Participación de las entidades locales en los tributos» de la región. En línea con las previsiones contenidas en la Ley 6/2010, de 11 de junio, «la dotación inicial del fondo de 420 millones de euros en 2011, debió incrementarse, en los tres ejercicios siguientes, en 60 millones de euros cada año y, a partir de 2015, el Fondo consolidado regional, que ya debió alcanzar la cifra de 600 millones de euros, evolucionaría con la base de los ingresos tributarios de nuestra comunidad. En la práctica, esta previsión sólo se cumplió para el primer ejercicio de actualización, el de 2012. En el año siguiente, ya no se efectuó ninguna actualización más y, desde 2013, la dotación del fondo quedó congelada en 480 millones de euros (420 más 60)».

El Consejo de Gobierno de Andalucía ha presentado ya el proyecto de presupuestos para 2020. La dotación para el fondo de Participación en los Tributos de la Comunidad Andaluza (Patrica) se eleva así a los 500 millones de euros. «En el ejercicio 2019, tras ocho años en los que el importe de la Patrica ha permanecido congelado, se incrementó por primera vez desde 2012, hasta los 489,6 millones de euros. Por tanto, en estos dos últimos años la Patrica se ha elevado en más de cuatro puntos porcentuales», explica el equipo de gobierno en la memoria de las cuentas de 2020, aprobadas el pasado martes con el apoyo de Cs y PP, y los votos en contra del PSOE y Adelante Málaga, confluencia que agrupa a Podemos e IU.

Estas desviaciones sobre lo contemplado por la Ley 6/2010 antes citada «tienen como efecto una pérdida real acumulada para nuestro municipio, sobre las previsiones realizadas conforme a dicho cuerpo legal, de en torno a 47 millones de euros en este periodo (2013/2020)».

Eso sí, con las cifras contenidas en el proyecto de presupuestos para la comunidad autónoma de Andalucía, el equipo de Carlos Conde, teniente de alcalde de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, «estima que los ingresos a percibir por el Consistorio de la ciudad ascienden a 22.038.590 euros».

El equipo de gobierno siempre ha mantenido que el PSOE, cuando gobernaba, no reconocía esta deuda de la comunidad con el Ayuntamiento de Málaga y, de hecho, el grupo municipal Socialista, indicaron, ni siquiera apoyó algunas de las mociones que ellos llevaron a los diferentes plenos municipales con el fin de exigir el pago de ese débito. Se trata, en cualquier caso, de fondos que no tienen un carácter finalista, es decir, su ingreso y posterior uso no llevan aparejados un fin concreto, sino que pueden utilizarse para lo que estime conveniente el Ayuntamiento malagueño. De cualquier forma, la deuda histórica sigue creciendo y ya el ejercicio anterior, esto es, 2019, la cantidad a ingresar por las arcas municipales de la urbe ascendía a 41,2 millones de euros. Ahora, el PP y Cs han incrementado el fondo, pero parece difícil que lleguen a lo solicitado por la ciudad en los sucesivos proyectos de presupuestos. En cualquier caso, el equipo de gobierno sí aprecia el incremento de la Patrica impulsado por el nuevo Gobierno de la comunidad autónoma.

Fuentes del equipo de gobierno explicaron, asimismo, que no hay reuniones entre la Junta y el Ayuntamiento para reclamar esa deuda, pero indicaron que la Administración andaluza sí está «en el ánimo de ponerse al día». Asimismo, recalcaron que, de hecho «han regularizado deudas en materia tributaria que antes se negaban a pagar». Considera el equipo de gobierno un paso importante que se haya empezado a actualizar el fondo con 4 por ciento acumulado en los dos últimos años, usando para ello los presupuestos de 2019 y 2020.

En cuanto al endeudamiento de las arcas municipales, este sigue siendo uno de los principales capítulos en los que el equipo de gobierno continúa dando la batalla. Así, continúa la tendencia iniciada hace varios años de «reducción progresiva de la carga financiera y volumen de endeudamiento. Así pues en la propuesta de presupuestos para 2020 se contempla una nueva reducción del índice de endeudamiento. En concreto, a finales de 2020 el índice de endeudamiento se situará en el 53,23 %, es decir 56,77 puntos por debajo del límite legal.