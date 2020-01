Un canal de Youtube para empoderar a los alumnos

Schoolcor Café es un proyecto de innovación educativa puesto en marcha en el colegio de compensatoria Manuel Altolaguirre de la Palmilla, en el que los propios niños entrevistan a profesionales. Al mismo tiempo es una «reinvención de la escuela de padres» al lograr que las familias conozcan lo que hacen sus hijos a través de estos vídeos.

Son las doce de la mañana y los pasillos del colegio Manuel Altolaguirre de la Palmilla están en silencio. Huele a limpio y a la comida que se servirá en un rato. Una fila de niños y niñas se dirige ordenadamente hacia su clase aunque se paran a saludar al director, don Miguel Ángel. Porque en este centro de compensatoria todos son 'don', los maestros, la limpiadora, la cocinera. El respeto y la disciplina son fundamentales en el Manuel Altolaguirre, aunque también el concepto de educación lúdica y motivadora. La educación debe ser una «fiesta cortijera» en el sentido de enseñar con alegría, explica el director, Miguel Ángel Muñoz, creador de la pedagogía Schoolcor y del Schoolcor Café, un canal educativo en Youtube que busca empoderar al alumnado de una zona desfavorecida como la Palmilla y reinventar la escuela de padres entrando en las casas a través de la televisión.

«Schoolcor tiene tres pilares, el primero es la formación del niño; el segundo una reinvención de la escuela de padres. Con este pantallón entramos en las casas porque los padres ponen los vídeos para ver a sus hijos. Y el tercer pilar es mostrar a la comunidad educativa una visión de la realidad de lo que es la enseñanza», explica Muñoz.

Desde que comenzaron con este proyecto de innovación educativa el curso pasado ya han grabado 28 programas, de entre 40 y 50 minutos, en los que los alumnos de 3º a 6º de Primaria realizan entrevistas y participan en tertulias pedagógicas con profesores de la Universidad de Málaga, médicos, empresarios, periodistas o responsables políticos, entre otros muchos perfiles profesionales.

Los niños, que previamente estudian el currículum de los invitados, conocen así profesiones que les pueden motivar y «realidades que nunca verían por su entorno social», apunta el director del Manuel Altolaguirre. «Los centros escolares de la Palmilla estamos trabajando e inventándonos cosas como ésta para que los niños se empoderen, se autocrean que pueden llegar a otras cosas», añade.

En los vídeos, que se graban en la biblioteca del centro aunque también en otros escenarios como en el edificio El Rayo Verde de la UMA, los alumnos realizan preguntas al invitado y el director del centro, junto a otros profesores y Daniel Fernández, responsable de las extraescolares, actúan como moderadores. La elección de los estudiantes que participan en cada programa es un elemento motivador ya que son seleccionados por buen comportamiento y por no tener faltas de asistencia. «Es un premio al no absentismo», apunta Miguel Ángel Muñoz.

Cuando se le pregunta al director del Altolaguirre por los resultados de este innovador programa puntualiza que en la Palmilla los objetivos se logran poco a poco, pero se enorgullece al recordar cómo los alumnos se aprendieron términos muy complicados relacionados con la neurociencia para hablar sobre el cerebro con un pediatra del centro de salud de La Roca.



El estar en una zona desfavorecida, como se identifica en términos administrativos, no impide que en este colegio se aspire a la excelencia educativa. «Mi centro está normalizado, pero yo no quiero sobrevivir. Quiero un centro que llegue a la excelencia. Todos los centros deben tener eso como máxima prioridad», afirma.

Para ello y para luchar contra la «obsolescencia educativa», la motivación es la clave. «Cómo se motiva al alumnado cuando lo que tiene alrededor es absolutamente desmotivante, creando algo absolutamente diferente dentro del centro; un clima impresionante y poniendo las miras muy altas».

Así, el siguiente paso de este proyecto es invitar a este canal de Youtube a altas personalidades como el alcalde de Málaga, el consejero de Educación, el presidente de la Junta o los máximos responsables del Congreso y el Senado. Una iniciativa que ya han llamado Schoolcor Proyection y que esperan arrancar en cuanto tengan la primera respuesta positiva. «Tengo que enseñarles a estos niños que trabajando se consigue lo que sea, que robando no. Si consigues trabajar, tienes resultados aunque sea a base de locuras, pero la locura mueve el mundo», defiende el profesor Muñoz.

No obstante, sin haber dado aún ese paso, este proyecto ya tiene una notable visibilidad entre la comunidad educativa tras su presentación el pasado octubre en el VII Congreso Internacional de Buenas Prácticas con TIC de la Facultad de Ciencias de la Educación. Además, están preparando un convenio con la Facultad de Comunicación de la UMA, para que alumnos de Audiovisual hagan prácticas con este proyecto y transformen los vídeos en «píldoras» que lleguen mejor a la comunidad educativa.

Al CEIP Manuel Altolaguirre le gustaría que sus vídeos no sólo llegaran incluso hasta el próximo ministro o ministra de Educación, sino que sus alumnos pudieran entrevistarlo. Su director no duda en que le diría que no puede ser que cada vez que haya un cambio de gobierno cambie la ley de Educación. «Ese es el principal problema, no hay otro», asevera Miguel Ángel Muñoz mientras defiende la calidad del profesorado.

Los Schoolcor Café se emiten en Youtube cada quince días y este curso ya tienen invitados para toda la temporada. Televisión educativa desde la Palmilla.