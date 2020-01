El equipo de gobierno ha puesto la sexta marcha en el inicio del año y, además de haber logrado aprobar un presupuesto de 843,9 millones de euros, el tercero muñido en apenas un año, ya ha presentado el futuro parque de Repsol, vital, junto a los desarrollos urbanísticos de la zona aledaña, para tirar de una zona estratégica en la que confluyen dos de los distritos más poblados de la capital: el de Cruz de Humilladero y el de la Carretera de Cádiz.

Si Málaga hubiera hecho una carta a los Reyes Magos, la solución de esta parcela trascendental para la urbe podría haber sido una de las peticiones estrella, aunque el parque, por cierto, no ocupará ni de lejos los más de 175.000 metros cuadrados que mide ese suelo, como pedía la Plataforma del Bosque Urbano, y ni siquiera se reducirá a los 120.000 metros cuadrados que proponía Ciudadanos. Medirá, finalmente, 80.000 metros cuadrados, 65.000 vallados más otros 15.000 en zonas verdes aledañas. Parece claro que el alcalde quiere hacer, si puede, las cuatro torres de oficinas, meter zonas comerciales y posiblemente un hotel, además de 400 VPO, pero poco de residencial dirigido a una gama alta. Ahora está por ver qué hará Sareb, copropietaria de los terrenos, con las intenciones de De la Torre. Al final, no hubo consulta popular, como se aprobó en pleno, y parece difícil que el equipo de gobierno, que navega a lomos de una mayoría absoluta en virtud de su socio de coalición, Ciudadanos, vaya a dar marcha atrás. Algo había que hacer y se ha hecho. A ver qué dicen los ciudadanos.

Si Málaga hubiera tenido que continuar escribiendo la carta tal vez el segundo tema que hubiera incluido es el de la culminación de la reforma de los paseos marítimos de El Palo y Pedregalejo, ya dotados con 50.000 euros en las cuentas de este año y con previsiones en otras anualidades, siempre que se consiga dinero de la Junta y el Estado y, por qué no, de Europa (no vamos a ser sólo europeos para que, en virtud de la leyenda negra, enmienden la plana a nuestros tribunales). Otro punto destacado, sin duda, habría sido la resolución del problema en el que se había convertido el balneario de los Baños del Carmen, ya en vías de solución, pues a las obras de saneamiento y adecentamiento que ha practicado la Subdelegación del Gobierno con buen criterio, se suma la adjudicación a Narval Ingeniería, S.A.–Juan Gavilanes Vélaz de Medrano–Francisco González Fernández, por un importe de 75.540,30 euros (iva incluido) y con un plazo de cinco meses, de la redacción del proyecto del parque marítimo-terrestre para la zona.

Falta por conocer cómo va el plan para ampliar la playa de poniente, algo que, según algunos colectivos ecologistas, podría afectar al roquedal existente en esta joya urbanística que, gracias a los privados, sigue funcionando. Estos, por cierto, tenían pensando hace unos meses gastarse 800.0000 euros en reformar, respetando su esencia, en el edificio que ahora se usa como restaurante para alborozo de los malagueños. No es que todo esto se vaya a hacer de manera inminente, pero se van dando pasos en la buena dirección y eso nos congratula. Es de agradecer el impulso que le ha dado Raúl López, edil de Ordenación del Territorio, a la Gerencia Municipal de Urbanismo, envuelta hasta mediados de este año en el lío de los expedientes sancionadores que pocas veces terminaban en sanción y en la historia judicial de Villas del Arenal, felizmente resuelta para suerte de su antecesor en el cargo, Francisco Pomares, pese a que el PSOE ha recurrido la decisión del juez y su portavoz, Daniel Pérez, haya dicho, con buen tino, que él no tiene que pedir perdón por hacer su trabajo. Unas disculpas que ya le han reclamado, varias veces, en los debates celebrados estos días en el salón de plenos.

La Gerencia se ha puesto al servicio de la ciudad y ha buscado, insistentemente, espacio para oficinas y hoteles, y el propio equipo de gobierno, consciente de que la ciudad puede morir de éxito, ha sacado adelante la declaración como Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) de 98 calles del Centro Histórico y cinco de El Romeral, imponiendo un recorte en el horario de la recogida de terrazas y una moratoria de cinco años a la apertura de nuevos negocios hosteleros en esas zonas, una decisión que entrará en vigor de forma inminente y que busca que bares y vecinos puedan convivir, respetando, por tanto, las lógicas expectativas de negocio de los primeros y el derecho al descanso de los segundos. El texto, como ya hemos explicado, se ha endurecido bastante una vez que el equipo de Gemma del Corral le ha metido mano.

También están ahí la agilización de las medidas para evitar avalanchas en Navidad (Teresa Porras hizo su trabajo metiendo gente en el casco antiguo con las luces), lo que se desgrana en los aparcamientos disuasorios en las cuatro entradas que la ciudad tiene por carretera, el acuerdo con el Puerto (que vive, a su vez, su propia transformación, ahora en vía administrativa) para que los autobuses pudieran estacionar allí si el centro estaba saturado de gente, y carriles exclusivos para autobús, potenciando el transporte público. Todo eso, como dijo el alcalde, no será inminente, pero para el año que viene sí se habrá implementado.

El equipo de gobierno también impulsa la reducción progresiva, en ocho años, del impuesto de plusvalía en su modalidad mortis causa, aunque el PSOE quiere, claro, más ritmo en estas decisiones.

Pero en la carta a los Reyes Magos de la ciudad, claro está, faltan algunos asuntos esenciales, al menos desde la configuración urbana de la ciudad: por ejemplo, el Guadalmedina, cuyo plan especial se sigue redactando tras su adjudicación sin que haya, en un futuro próximo, planes concretos sobre cómo se acabará con esa cicatriz, más allá de los 50.000 euros destinados para la senda del río. Si usted pregunta a cualquier familiar que haya venido recientemente a Málaga, seguramente le responda con otra cuestión: ¿qué es esa cicatriz que parte en dos la ciudad? Eso necesita una pronta respuesta.

El PSOE reprueba a Pomares

Se avanza, sin embargo, en el tema del, que el alcalde quiere licitar este año, aunque para eso necesita asegurarse por parte della cesión de los terrenos de la plataforma demejorando la conexión por tráfico del recinto portuario y la ciudad, y, claro está, financiación de todas las administraciones (la Junta, la Diputación, el Gobierno central) y fondos privados, si es posible, con la concreción de eso que se ha dado en llamar pomposamente fórmulas de colaboración público-privada.

La carta a los Reyes Magos, por cierto, habría sido este año muy bien acogida, porque entre Sus Majestades de Oriente estaba el concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, cuyas declaraciones a un redactor de Canal Málaga en la tarde noche del 5 de enero, ya ataviado con el traje que Jesús Segado hizo para la cabalgata, han dado la vuelta al país después de haber sido reproducidas por un programa humorístico de La Sexta. Rosa del Mar Rodríguez, edil del PSOE, pidió la reprobación de Pomares. «No nos parece admisible que una figura de un Rey Mago, con el simbolismo que tiene para niñas y niños, que es un cargo y un servidor público, haga esas apariciones y manifestaciones. No sé si estaba intentando imitar un acento, digamos, que africano, pero recurrió a los estereotipos. No sabemos si lo hizo con intención o no, si lo hizo de manera despectiva o no, pero lo que sí sé es que está fuera de lugar. Está muy alejado de la imagen de un Rey Mago que tenemos todos en el imaginario colectivo. Que Málaga salga en televisión por este despropósito no lo vemos adecuado», concluye la concejala del grupo municipal socialista. El vídeo se ha compartido como la pólvora en internet.