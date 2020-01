El PSOE denuncia el «abandono» del auditorio de Monte Dorado

La concejala del partido socialista Rosa del Mar Rodríguez denunció el estado de «absoluto abandono» del auditorio Monte Dorado ubicado en el distrito de Ciudad Jardín. Una infraestructura construida en 2010 con el dinero del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEELS) o plan Zapatero, al que se destinaron cerca de 311.000 euros y que depende del equipo de gobierno de PP y Ciudadanos.

«Este proyecto no gustó a buena parte de los vecinos, ya que no veían ni necesario ni oportuno la construcción de un auditorio en esta zona, y los propios residentes pedían otro tipo de equipamiento como un parque infantil, que no hay en toda la barriada de Monte Dorado, o un centro de mayores, y les sorprendió que el Ayuntamiento quisiera construir un auditorio en la parcela donde pidieron y se les denegó la construcción de una sede para la asociación de vecinos», explicó la concejala.

Asimismo, recordó que han reclamado en ocasiones que se diseñe una programación cultural para este espacio de la ciudad sin ningún éxito, ya que solo se utiliza para celebrar el Día de Andalucía y en ocasiones «ni para eso». «Se podría aprovechar para realizar actividades divulgativas, culturales o educativas y así dinamizar y revitalizar esta barriada», sentenció.

Tras los trabajos de vallado para el cerramiento del auditorio que se realizaron tras la petición de los vecinos en los consejos de distrito en 2017, en los que se destinaron 48.000 euros, «hace tiempo se desprendió parte del muro perimetral y la puerta de entrada, dejando un hueco por el que siguen entrando y cometiendo actos de vandalismo», informó la edil Rodríguez. Según el PSOE, el mantenimiento por parte del Ayuntamiento es «inexistente», a lo que se suma la caída del muro que tuvo lugar hace cuatro meses. «Ni se limpia adecuadamente ni se mantiene y todo esto se une con el incivismo de los propios vecinos de la zona que pasean a sus mascotas y no recogen los excrementos», sentenció.

Vecinos de la zona, como José María Lobera o Miguel Campos llevan varios años luchando para que este espacio tenga más actividad que la de «botellodromo», y miran con tristeza el estado en el que se encuentra el auditorio, abandonado y sin ningún tipo de uso cultural. «El alcalde, Francisco de la Torre, es regidor de toda Málaga y no solo de determinados barrios o del centro de la ciudad y debería pasarse y ver en qué estado se encuentra este auditorio que tanto dinero costó», destacó Campos. «Habría que ampliar el vallado, mantener limpia la zona, realizar actividades que hagan que cobre vida y aumentar la vigilancia para que no se deteriore más de lo que está en la actualidad», expusieron los vecinos.