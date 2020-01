El abuelo youtuber con más de 50.000 nietos virtuales

La andadura de este abuelo de 83 años en Youtube comenzó hace tres años en un viaje a Vietman con sus nietos, donde protagonizó momentos divertidos que decidieron grabar. Su nieta, que también tiene un canal en la plataforma, contaba con él en sus vídeos, donde consiguió sus primeros seguidores que le empujarían a crear su propio canal donde compartir sus vivencias y rutina.

­«Hola nietos y nietas en este vídeo os hago la presentación de mi nuevo canal, si quieres venir conmigo a todas las aventuras no olvides suscribirte y ¡ser mi nuevo nieto! ¡Un abrazo gigante a todos!» Así se presenta Juan José Cañas, de 83 años, en su canal de Youtube (atrapatuabuelo) que cuenta con más de 50.000 seguidores.

Esta aventura en la red del malagueño comenzó hace tres años en un viaje con sus nietos a Vietnam, cuando cumplió uno de sus sueños, donde protagonizó momentos hilarantes por lo que su nieta Esther, también youtuber (atrapatusueño) y decidió grabarlo. «Recuerdo que hizo un comentario gracioso y le comenté a mi hermano que tendríamos que grabarlo. Fue todo improvisado, en ese momento ni sabíamos que le íbamos a crear un canal», recuerda Esther.

Su éxito se consolidó con las apariciones en los vídeos de la joven, donde creó expectación y consiguió sus primeros fanáticos. «Mi nieta me hacía preguntas y yo las iba contestando y los fans que ella tenía les decía que yo les gustaba mucho y eso es lo hizo que me convirtiera en youtuber», recuerda Juan José Cañas.

Sus vídeos giran alrededor de un plan cualquiera, desde hacer un reto a un plato de comida o incluso un tatuaje, aunque según su nieta Esther, tiene que tener mucho cuidado con él porque «se descontrola». «Él es así, no tiene guion ni nada. Básicamente lo vamos haciendo entre los dos. Yo le doy las ideas y él las va eligiendo o desechando», explica.

Juan José se encarga de protagonizar sus vídeos y de proponer contenido para el canal, con ayuda de Esther, aunque es su nieta quien los monta, pero asegura que «siempre se aprende mirando y escuchando». «Hay que organizar poco con él porque siempre improvisa», comenta su nieta.

Para este abuelo, la plataforma de vídeos le ha permitido tener una segunda juventud y conectar con otras personas de diferentes edades, aprendiendo cosas nuevas. «Es mucho mejor eso y leer prensa o novelas que quedarse viendo la tele o escuchando radio solamente», comenta Cañas. Para él, el grabar vídeos y visualizar otros, le permite estar más cerca de los jóvenes lo que «me lleva a una mayor compresión de los problemas que ellos tienen». Asegura que también invierte su tiempo en ver vídeos de otros youtubers porque así «aprendes o ves cosas nuevas que te hace mejorar tu vida»,explica.

Tal es el éxito que obtuvo, que fichó por el canal online de la plataforma mtmad, de Mediaset, donde algunos de los rostros más conocidos de la cadena cuentan con un espacio propio donde comparten su día a día con los seguidores.

Para el youtuber, esta iniciativa le ha supuesto mucho más que un entretenimiento: «Cuando tu tienes 80 años, como los que tenía yo cuando empecé, eso te da vida, te hace pensar y no te quedas en ti mismo. Es muy importante», explica Cañas. «Mentalmente me encuentro mucha más joven que las personas que tienen mi edad. No me siento con 84 años, sino más joven», subraya.

En el último año ha cesado su actividad puesto que su nieta se encontraba en otro país, pero asegura que este 2020 tiene intención de continuar con la vuelta de Esther a España. De hecho, ya está pensando nuevo contenido.

Quiere mostrar a sus seguidores su colección de sellos, provenientes de todas parte de Europa, «sobre lo que la filatelia ha representado en el proceso de la humanidad» y los medios de locomoción. «Vamos a ver como sale», se pregunta el youtuber, que está expectante ante los nuevos retos que se plantea.

Cañas también está presente en Instagram con el mismo pseudónimo, donde cuenta con un casi 2.000 seguidores y maneja una cuenta de Skype, a través de la cual permanece en contacto con sus nietos, que están en otros países.

En el caso de la joven, cuenta con más de 500.000 seguidores y su dedicación es exclusiva. Sube dos vídeos por semana en los que se centra en retos y en su rutina. No quiere adelantar cuales son sus proyectos para 2020, aunque asegura que está trabajando en ello y que sus suscriptores pronto podrán ver las novedades que tiene previstas.

Abuelo y nieta cuentan con el apoyo de su familia, que han visto como la joven ha ido creciendo en la plataforma desde que comenzara hace siete años. «Lo han ido asimilando en cada etapa». Cuenta que incluso su padre quiere animarse y abrirse un canal de Youtube. «En general, toda la familia se ha tomado muy bien que mi abuelo este en Youtube. Mi familia es muy grande. Somos 12 nietos. Algunos no entendían nada o no se meten y otros flipaban», recuerda.