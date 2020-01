De la Torre descarta aplicar por ahora una tasa turística en Málaga

Nueva vuelta de tuerca sobre la aplicación de una tasa turística a los visitantes de establecimientos hoteleros y cruceristas. Si la edil de Turismo, Rosa Sánchez, dijo hace poco que se estaba estudiando una posible puesta en marcha de la tasa, incluso con informes ya encargados, para abordar un debate sobre este aspecto en un Foro de Turismo que se celebra esta semana, el regidor ha explicado esta mañana a los periodistas que el tema se aparca, por ahora, al no haber un consenso claro con el sector.

"La reunión siempre es buena, hemos de cambiar impresiones, pero es un tema que el sector no ve claro y nosotros no queremos avanzar sobre ello sin que haya un consenso claro, es un tema que podemos pasar página, dejarlo como cerrado y ya se verá en el futuro. Todos los temas, claro, son susceptibles de recibir una reflexión, pero ahora mismo, insisto, no hay un consenso claro y no hay una voluntad nuestra de avanzar sobre ese tema", ha dicho el regidor.

Los periodistas han insistido sobre lo que dicen los informes del Área de Turismo al respecto, pero el regidor no ha querido entrar en las conclusiones que estos arrojan y ha destacado que se trata de un tema en el que hay opiniones diferentes, "algunos sostienen que puede ser un tema útil para el sector, si se dirigiera, claro, a promover el turismo de calidad, siempre en esa hipótesis en el caso de que se pusiera. Es un tema que no está en nuestras prioridades".

En la sesión de Economía y Hacienda del pasado 16 de diciembre el equipo de gobierno avanzó que llevaba un año y medio estudiando la imposición de una tasa turística y que se abordaría en el Foro de Turismo del 15 de enero, aunque parece que esa reunión clave tendrá lugar este martes, 14 de enero, en un hotel de la capital. La propia edil de Turismo afirmó que hay varios estudios al respecto, algunos de 2018 y otros de 2019, y que estos hacían referencia a la normativa marco sobre la que desarrollaría la tasa turística y a la potencial recaudación. Eso sí, Sánchez ya habló de que la decisión debía ser tomada por consenso tanto con la ciudad como con el sector y que había de ser finalista, es decir, aplicable a aspectos concretos relacionados con la sostenibilidad del territorio, un debate instalado ya en muchas ciudades.

Nicolás Sguiglia, de Adelante Málaga, fue el que llevó esta propuesta a la comisión y, según sus estudios, basados en los datos de otras ciudades que ya aplican esa tasa, la capital de la Costa del Sol podría recaudar hasta cuatro millones de euros con un sobrecoste en la pernoctación hotelera por día y turista y también cobrando a los cruceristas, todo ello redundaría en cuestiones como la limpieza, la seguridad o las infraestructuras turísticas.



Capitalidad Europea del Turismo Inteligente

El alcalde, la edil de Turismo y la directora de Proyectos y Políticas de la Comisión Europea, Llona Lelonek Husting, han mantenido hoy una reunión con la comisión de seguimiento de la Capitalidad Europea de Turismo Inteligente, que ostenta Málaga en 2020, que ha servido para presentar un amplio programa de actividades que implicará a toda la sociedad con el objetivo de dar a conocer la urbe como un destino sostenible, accesible, digital y cultural. Este es el objetivo principal.

El programa incluye actividades de mercado, acciones formativas, proyectos promocionales e iniciativas de nuevas tecnologías, que podrán consultarse en el microsite de la Capitalidad Europea de Turismo Inteligente 2020 (www.malagaturismo.com/es/site/smarttourism/, así como en las redes sociales del Ayuntamiento, en las pantallas digitales municipales y en toda la red de información turística. Además, Canal Málaga emitirá un programa mensual.

El Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes (CIFAL) realizará seminarios trimestrales dirigidos a colegios, universidades y asociaciones para explicar la importancia del turismo sostenible y habrá sesiones informativas mensuales sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se organizarán además dos conferencias internacionales sobre turismo inteligente, se pondrán en marcha talleres profesionales y reuniones de trabajo en red con profesionales del sector. Este evento se incluye en la agenda Fitur y en Berlín.

La tecnología tendrá un gran peso en las actividades. Así, se ampliará el chatbot 'Victoria la Malagueña, que usará un interfaz de conversación que responde a preguntas sobre el asunto, se creará un acelerador de negocios de turismo inteligente enfocado en proyectos de realidad virtual/aumentada, gamificación y nuevas tecnologías y se lanzará una edición especial de la tarjeta turística Málaga Pass, además de celebrarse una hackathon internacional para sturups europeas sobre turismo inteligente.

Málaga se impuso a 35 ciudades de 17 estados miembros de la Unión Europea para ostentar esta Capitalidad Europea de Turismo Inteligente 2020.