Vecinos piden separar el centro deportivo de Teatinos del centro social

La asociación de vecinos Parque Teatinos va a reclamar el próximo día 21, en la comisión rectora del centro ciudadano y deportivo de Teatinos, en la calle Mesonero Romanos, 11, la separación física de la parte social de la deportiva, que está gestionada por la empresa concesionaria Valssport, informa Miguel Millán, presidente de la Asociación de Vecinos Parque Teatinos.

La medida se reclama por considerar la vecinos que el pliego de condiciones del centro se cambia «sin aviso a nadie por Urbanismo y con condiciones nuevas favorables a Valssport, sin consultar al resto de asociaciones del centro social, sin exponerlo en la comisión rectora», indica el presidente vecinal, que destaca que corre peligro la continuidad de los talleres de yoga y pilates que desde hace siete años ofrece la asociación de vecinos «sin ánimo de lucro», y que hasta la fecha no ofrece la empresa deportiva.

«Nosotros lo que hacemos son actividades sin ánimo de lucro, con buenos precios, pero vemos cómo se han modificado tanto las condiciones que estamos a disposición de si Valssport nos va a dejar hacer actividades o no. No sabemos nada», lamentó y subrayó que el colectivo vecinal no está haciendo «competencia desleal» a la concesionaria.

A este respecto, Miguel Millán indicó que únicamente ha recibido por parte del Ayuntamiento un pliego de condiciones cuando se celebró la primera comisión rectora «hace seis o siete años», en el que nada se decía de la imposibilidad de ofrecer talleres de este tipo.

Como reiteró el presidente, la asociación de vecinos ofrece las clases desde que se puso en marcha el centro, «y sin que nos pusieron ninguna pega, y hace un par de años, a espaldas nuestras, ya tentaron a las monitoras para quitarnos las actividades, pero ellas dijeron que no, que estaban con la asociación». Miguel Millán añadió que los vecinos del barrio «están muy contentos con las clases», hasta el punto de que falta sitio para ellas. «Reciben clase más de 200 personas y hay lista de espera», informó.

La convocatoria de la comisión rectora del centro para el martes 21, notificada por la concejala de Teatinos y de Deportes, Noelia Losada, se produce tras la petición del presidente de la asociación de vecinos de conocer los informes sobre el equipamiento de Mesonero Romanos.

A este respecto, el Área de Deportes ha respondido a los vecinos que «solo se contempla como prestador de servicios deportivos en Mesonero Romanos a la empresa adjudicataria de la explotación, y en modo alguno a las asociaciones o colectivos que puntualmente ocupen determinadas dependencias».

Al hilo de esta contestación, Miguel Millán comentó que «sería histórico que por primera vez en Málaga prohibieran el yoga y el pilates a una asociación» y pidió que si se toma esa medida, «que lo hagan en toda Málaga».

Un portavoz de Valssport indicó hoy a este diario que la empresa prepara un comunicado de respuesta.

Por su parte fuentes del grupo municipal socialista informaron de que el portavoz Daniel Pérez tiene previsto esta tarde visitar el centro social y conocer el punto de vista de los usuarios de las clases.