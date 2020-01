El PTA y la ONCE formarán a personas con discapacidad en nuevas tecnologías

La Fundación ONCE, su organización para la formación y el empleo Inserta Empleo y el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) han puesto en marcha un plan piloto para impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad en el ámbito de las nuevas tecnologías mediante formación gratuita. Se trata de un itinerario formativo de programación en diferentes tecnologías, que está enmarcado en el programa «Por Talento Digital», cofinanciado por el Fondo Social Europeo y Fundación ONCE y respaldado por importantes empresas instaladas en el PTA.

El requisito para la inscripción es que los candidatos cuenten con estudios de FP o grado en informática, y deberán enviar el CV a portalentodigital@fundaciononce.es.

«Por Talento Digital» es un programa formativo pionero en España. Más allá de las iniciativas vinculadas a la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas, pretende dar respuesta a una demanda real de profesionales en competencias digitales, al tiempo que se mejora la cualificación y la empleabilidad de personas con discapacidad. Además, se trata de la primera colaboración que Fundación ONCE e Inserta Empleo establecen con un parque tecnológico. Con un marcado objetivo práctico orientado a la posterior inclusión laboral del alumnado, los contenidos formativos están estrechamente vinculados a la demanda real del parque y han sido definidos por una comisión técnica formada por la Fundación ONCE, Inserta Empleo y empresas del Parque Tecnológico como CGI, Ingenia, Minsait, Indra Transporte y Defensa, Opplus, Summa Communications & Voiceworks Labs Spain y The Workshop.

«Una iniciativa, en definitiva, que viene a confirmar la apuesta del PTA y de las empresas instaladas en el parque por un modelo de transformación digital compatible con criterios sostenibles e inclusivos», comentaron ayer los promotores del proyecto.