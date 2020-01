Impulsan un plan para mejorar la imagen del entorno del Cervantes

La Gerencia Municipal de Urbanismo, el Área de Comercio y Vía Pública y el Teatro Cervantes impulsan un plan de aprovechamiento para el entorno que rodea el teatro que busca, fundamentalmente, ordenar o adecuar esa zona urbana y «dignificarla o potenciarla», explicó ayer el edil de Ordenación del Territorio a este periódico. «Es el inicio de las actuaciones para mejorar la imagen de una zona tan importante y estratégica del Centro Histórico y que rodea a un teatro que cumple ahora un siglo y medio y a la que acuden malagueños y muchos visitantes nacionales e internacionales», dijo.

¿En qué consiste el plan de aprovechamiento? Tiene varios frentes cuyo objetivo es básicamente mejorar la imagen de este enclave, uno de los grandes vestíbulos de la ciudad. Así, se ordenarán las terrazas hosteleras de la zona, extremando la vigilancia en este sentido. No significa que tengan que reducirse, pero sí adecuarse a ocupar el espacio permitido legalmente o tal vez disponerse de otra forma sobre la vía pública.

Asimismo, se va a actuar sobre la cartelería que hay en las fachadas, algo irregular. Va a ser eliminada, explicó López, buscando reducir el exceso de estos reclamos comerciales. Asimismo, habrá que unificar la señalética de los comercios y locales hosteleros, que «deben tener unas dimensiones determinadas, un impacto concreto y un efecto cromático» regulado ya en las ordenanzas. También se trata de unificar la imagen comercial y hostelera de este enclave, lo que redundará también en la imagen de la zona.

Aunque en principio no hay ninguna medida urbanística concreta, también se buscará que los clientes de los locales de comida rápida que no tienen allí terrazas no usen como comedor la plaza Jerónimo Cuervo.

«Esto no busca hacer daño a los negocios, más bien al revés: se trata de ayudarlos a tener más clientes, vamos a controlar las zonas aledañas al teatro, tenemos que sumar refuerzos para dignificar la imagen de esta plaza», dijo, es decir, se busca un uso algo más racional del espacio público de un perímetro urbano que rodea una de las joyas culturales de la ciudad, que tiene proyección nacional e internacional en algunas de sus citas (por ejemplo, las distintas galas del Festival de Cine en Español). «Vamos a darle un gran lavado de cara a esta zona», agregó el concejal.

Asimismo, hay otra importante actuación: se va a actuar, tras aprobarse en las Inversiones Financieramente Sostenibles, sobre los aseos del Teatro Cervantes, construidos hace 30 años, y que necesitan, entre otras cosas, una importante adecuación y actualización de la accesibilidad, unas obras que costarán 220.000 euros.

«El plan de aprovechamiento lo estamos desarrollando junto a Comercio y Vía Pública y el propio Teatro Cervantes y busca, insisto, prestigiar la imagen de la zona, darle un impulso, algo que se nos ha pedido mucho en los últimos años. Hoy –por ayer– hemos estado analizando el plan», dijo López. La iniciativa será aprobada en los próximos días. Pronto se verán sus resultados.