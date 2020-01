La Junta aboga por compartir con el Museo Arqueológico los usos en el Convento de la Trinidad

Aunque fechas atrás se dio por hecho que el Museo Arqueológico propuesto por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acapararía el Convento de la Trinidad, la Junta de Andalucía aún no lo tiene tan claro, e incluso está estudiando otras opciones para que compartan ubicación en este enclave. Así lo ha expresado durante una comparecencia en los Dólmenes de Antequera la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, quien abogó por un "uso multidisciplinar" del Bien de Interés Cultural del barrio trinitario y no descartó que entre estos equipamientos se incluya un espacio expositivo sobre arqueología.

En esta línea, la consejera dejó claro que se cuenta con la propuesta museística del alcalde de Málaga pero insistió en la necesidad de que conviva con otros usos distintos relacionados con la música o el arte: "Existen conversaciones entre los equipos técnicos de la Junta y el Ayuntamiento para ver qué uso queremos darle a La Trinidad; como el alcalde ha mostrado su interés en que se recoja una exposición con las piezas arqueológicas halladas en la provincia, podríamos incorporarlo pero como se cuenta con espacios muy amplios se están estudiando diferentes usos para hacer también actividades relaciones con el arte, la música u otro tipo de exposiciones".

A juicio de Patricia del Pozo, darle un uso multidisciplinar al Convento de La Trinidad permitirá su incorporación "a la oferta de la ciudad de Málaga y que sirva de revulsivo a su entorno" para darle vida al barrio en el que se enclava. "Era muy importante que el Ayuntamiento se implicara y participara en este proceso; aunque el anterior proyecto venía avalado por una parte importante de la sociedad malagueña, que es como se tienen que hacer las cosas, no se había contado para nada con el criterio del Ayuntamiento Y yo no concibo que un proyecto que se va a llevar a cabo en una ciudad no cuente, al menos, con la opinión del Ayuntamiento de donde se va a llevar a cabo", expuso la consejera para justificar que haya sido desechado el espacio de Artes en Vivo licitado por el anterior Gobierno andaluz de los socialistas.

En este punto, Del Pozo explicó que "estamos en conversaciones entre ambas instituciones y el alcalde también ha abierto un diálogo social, por lo que cuando todo esté fomalizado procederemos a la licitación, ya que contamos con un presupuesto para ello". "Es muy importante para nosotros hacer una inversión como esta, pues una vez que se arme la licitación definiremos por donde ira el proyecto museológico", añadió la consejera del PP.

Lejos de aportar más detalles, Patricia del Pozo insistió en que "de momento estamos trabajando" y expresó su deseo de que "en 2020 comiencen los trámites de licitación, que suelen ser tediosos y siempre pasan unos meses porque hay que respetar los plazos que marca la ley y el procedimiento". "Queremos avanzar con esa licitación este año porque significará que ya se tiene claro a qué se va a dedicar el Convento de La Trinidad", concluyó la consejera con un apunte que ilustra la situación de indefinición en la que, tres décadas después, continúa el esperado uso cultural de un inmueble priviliegado que no está ajeno al deterioro.