Estar a la altura

Comienza la novela Historia de dos Ciudades de Dickens así: «Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada». Y pareciera que se escribió ayer mismo pero fue en 1859. Hoy los cambios va también a un ritmo vertiginoso. Cada día nos despertamos con noticias en la prensa sobre nuevas tecnologías, nuevos descubrimientos, nuevas alianzas, nuevos retos sociales. Vivimos un momento lleno de posibilidades y también cargado de dificultades que consideramos propias pero que pertenecen por igual a los y las jóvenes, a los y las niños y niñas de quienes nos quejamos como adultos continuamente. Hablamos de su música, de que no quieren estudiar, de si son más egoístas, de que tienen menos valores, de que no les interesa nada, de todo. Les encorsetamos con prejuicios y desconfianza pero resisten porque, como dijo Lorca: «Hay cosas encerradas dentro de los muros que, si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo».

Lo están llenando, amigas y amigos, lo llenan a diario. Nos están enseñando a iniciar una lucha pacífica por nuestro medio ambiente desde todos los rincones del mundo y llenan nuestras calles cada 8 de marzo y cada 25 de noviembre gritando por la igualdad. Crean empresas que ni siquiera comprendemos a qué se dedican pero cuyo impacto socialmente responsable es exponencialmente mayor que cualquier idea que hubiese existido. Son los y las jóvenes que reclaman un nuevo modo de hacer política, de gestionar los recursos, de redistribuir la riqueza, de participar. Son ellas y ellos quienes, si se sienten excluidos, se expresan a través de la música que crean, no desde un estudio, sino desde sus casas, o visten las ciudades de grafitis reivindicando los espacios. Son las personas que acuden a las asociaciones, a los campos de voluntariado, que emprenden dentro de las escuelas, que cantan por los derechos fundamentales. No son, como decía Oprah, circunstancias sino posibilidades. Y aún dudamos de si sabrán gestionar su futuro. Tal vez somos las y los adultos quienes no estamos a la altura.