Mañana



–¡Anda, si es la Lucía!

–Hola.

–¿Tú no estabas triunfando en Londres?

–En Berlín.

La mujer la mira de arriba abajo y se va.

–¿Te acuerdas de la Lucía, la niña de los pelos azules del quinto?

–¿La que era novia del Antonio?

–Hoy la he visto en el portal.

–¿Se queda?

–No sé. Para mí que ha venido a pasar la Semana Santa.

–Pobre chica.

Ella recuerda pocas cosas de aquella noche: las voces, la ambulancia, el llanto, la policía, las vecinas. Al día siguiente, el funeral, la lápida. Diez años más tarde, Berlín, la música, cantar. Hay muchas canciones y demasiadas mentiras en ellas; incluso cuando son tristes consuelan. No quiere cantar más. Prefiere el silencio.

–No se me quita de la cabeza aquella noche.

–Pasó lo que tenía que pasar. Eso sí, la Lucía espabiló, y bien rápido. La más chula del barrio. Y se ligó al más guapo.

–Esa niña siempre ha tenido muchos pájaros en la cabeza. Mira que dejarlo e irse a Europa. De cantante de un grupo moderno. Y hoy la veo con su maletita y la cara de gallina mojada.

–Cuando se entere de que el Antonio se ha casado y tiene dos niños, le va a dar algo, que esta ha venido aquí a eso, a buscarlo, te lo digo yo. ¿Y tú qué miras?

–A este de toda la vida le gustaba la Lucía, ¿verdad, Matías?

–Le voy a tirar una flecha.

–¿Qué dices?

–En el corazón. Una flecha.

Tarde



Matías la sigue con la mirada. A veces se pierde entre el gentío que aguarda el paso del trono; no se desespera. Ella es especial y es fácil encontrarla: basta con cerrar los ojos y ya sabe dónde está. Él tiene poderes, pero en el mundo (o sea, en el barrio) nadie le cree. No importa, hoy se lo va a demostrar, van a quedarse sorprendidos. Aprieta con fuerza la flecha que lleva en el pecho, diríase que cosida al corazón. «Voy a curarte, Lucía», se dice para darse ánimos.

Procura pasar desapercibida, pero sabe que no lo consigue. Se siente observada. Por las vecinas, por los chicos, por el Matías. A saber qué piensan de lo que pasó. Nunca dijeron nada delante de ella, era llegar y se callaban, era volverse y comenzaban a cuchichear. Sus miradas, entre la pena y la curiosidad. Por eso tuvo que hacerse dura, refugiarse en la música, buscarse a un novio para que la respetaran y la dejaran en paz. Hasta que pudo marcharse sin dar una sola explicación. Nadie se la pidió. Ni siquiera él.

–Me voy.

–¿Adónde te vas a ir tú?

–Lejos, Antonio.

–Muy bien.

El trono se aproxima y la gente se agolpa. Lucía lo mira y descubre con ojos nuevos la cara de la Virgen. Se le revela su angustia, empatiza con su dolor. La ciudad desaparece y solo ve su rostro, las lágrimas eternas, la pena infinita. El trono se detiene a unos metros y ella sale a su paso. Quiere mirarla de cerca, sabe que no tiene respuestas para sus preguntas, pero que la va a entender. No siente a nadie ni a nada más, no oye a Matías que se le acerca, no percibe cómo la coge del brazo recién tatuado con las notas de música y las estrellas, no ve que se abre la camisa mientras le dice:

–Esta flecha, de mi corazón al tuyo.

Baja entonces la mirada y contempla el pecho de Matías: una flecha tatuada en el lado izquierdo sobre un corazón en llamas. Un corazón sobre otro corazón. Mira a Matías el loco y descubre la dulzura; mira a la Virgen y comienza a sentir algo muy profundo. Tanto que solo puede hacer una cosa: cantarle. La calle estalla en silencio y Lucía canta la saeta más sincera y desgarrada que han escuchado en su vida.



Noche



–Tu madre se suicidó, Lucía. Tienes que aceptarlo de una vez.

–¿Por qué lo hizo, Matías? Las cosas no nos iban bien, pero tampoco tan mal.

–Deberías vender la casa.

–Quizás sea lo mejor.

–Sabes que sí.

–¿Te vienes conmigo a Berlín?

–No me lo dices en serio.

–Claro que sí.

–¿Y qué va a hacer allí el loco del barrio?

–¡Qué pregunta! Lo que sabes hacer como nadie: locuras.