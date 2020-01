Piden ampliar el plazo para la Bolsa Única de la Junta

CSIF Andalucía ha solicitado que se prorrogue en el máximo plazo posible la fecha de finalización para la presentación de solicitudes en la convocatoria de la Bolsa Única Común en las categorías profesionales del VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, fijada inicialmente para 30 de enero. CSIF Andalucía reclama que se amplíe el plazo, que se abrió el pasado 2 de enero, ante las incidencias técnicas y las dificultades con las que se están encontrando las personas interesadas en inscribirse en dicha bolsa. En un escrito dirigido el 13 de enero a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, el presidente del Sector Autonómico de Administración General de la Junta de Andalucía de CSIF-A, Enrique Álvarez de Toledo Cornello, justifica esta petición en aplicación del artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Dicho precepto, en su punto 4, contempla la posibilidad de ampliación de plazos «cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se soluciones el problema, la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido». De igual modo, desde CSIF Andalucía se ha dirigido otro escrito, en este caso a la Presidencia de la Comisión de Vigilancia del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía, en el que se detallan las anomalías detectadas por el sindicato en el procedimiento de inscripción en la Bolsa Única de las personas participantes. En concreto, se trata de una casuística variada de dificultades e incidencias. Se producen, por ejemplo, continuos bloqueos y fallos de la plataforma, que impiden trabajar las solicitudes. Sobre todo en determinados intervalos horarios (a partir de las 11.30 horas en adelante, así como desde las 18.00 horas en adelante. Asimismo, en muchos casos no se guardan los borradores realizados, teniendo que iniciar el procedimiento de inscripción desde el comienzo, una y otra vez. En el apartado de Titulación, se da la paradoja que aparecen los cursos de habilitación para la promoción de diferentes categorías, cuestión que induce a error, ya que los cursos de habilitación para promoción son para el personal fijo, según establece la Base segunda.2.f.

Otro de los problemas detectados se refiere a las categorías profesionales para las que se requiere una titulación específica con certificados profesionales concretos, en las que no debería aparecer en el desplegable más de los que se puedan aportar, ya que ello puede conducir a error y a la exclusión del procedimiento. Tampoco queda claro en la normativa que rige la convocatoria de la Bolsa Única (Base Quinta punto 3), si es causa de exclusión la presentación de documentos en un orden distinto al indicado en la propia solicitud.