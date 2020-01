Del Río afirma que las obras del parking bajo el colegio se harán "con todas las garantías"

Dos mociones han protagonizado hoy un acalorado debate en la Comisión de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento. Mariano Ruiz Araújo, edil del PSOE, ha defendido que se paralicen la venta de plazas y la puesta en marcha del proyecto de construcción del parking bajo el CEIP Valle-Inclán en El Palo, y que se busquen localizaciones alternativas. Eduardo Zorrilla, de Adelante Málaga, por su parte, ha pedido que el proyecto se haga con la participación de los vecinos, los maestros, la Asociación de Padres y Madres de Alumnos, es decir, a través de un plan participativo, pero ampliándolo a la política de movilidad de la zona, mejorando la disponibilidad de zonas de estacionamiento y accesibilidad.

El parking irá bajo el patio del centro, pero el edil de Movilidad, José del Río, ha pedido a la oposición que no se torpedee más esta iniciativa, que bajo su punto de vista cuenta con el apoyo y la demanda vecinal y ha garantizado que la "construcción se hará con todas las garantías", le ha pedido que proponga otros espacios y ha reclamado que dejen de "meter miedo a los padres".

Las dos mociones han sido rechazadas con los votos de PP y Cs, cinco en total, frente a los cuatro que suman el PSOE y Adelante Málaga. El debate ha sido enconado. Ruiz Araújo ha dicho que lo que hay detrás es una política para desincentivar la escuela pública, porque se trata de que los padres no matriculen a sus hijos en el Valle-Inclán por la construcción del parking y ha denunciado que el equipo de gobierno quiere poner una comisaría en otro centro, el Gutiérrez Mata. "Sí al mantenimiento de todos los colegios en la zona Este, que ustedes están poniendo en duda". Es más, ha asegurado que construir un parking ahí "es una barbaridad", porque la "seguridad de los niños está por encima de cualquier otra situación". "No hay ningún colegio con un parking debajo, como ustedes dicen. Habrá obras durante el curso escolar", ha dicho, para recordar otros problemas como la contaminación.

Eduardo Zorrilla, en su moción, ha insistido en la oposición vecinal y de la comunidad educativa, porque Del Río ha insistido en que ellos se han reunido con la Junta, los padres y madres y los profesores. "No es lo más idóneo, no está exento de riesgo".

Del Río sí ha coincidido con la oposición en que hay un problema importante de movilidad en El Palo, pero ha indicado que se han efectuado cambios en las líneas de la EMT para llevar hasta a 9,4 millones de pasajeros (líneas 3 y 11), más que el metro, ha recordado que el Ayuntamiento ha hecho el 56,84% de los carriles bici comprometidos mientras que la Junta socialista no hizo nada, y ha insistido en que se han construido aparcamientos bajo diversos equipamientos de la ciudad y no ha habido problemas, "dejen de poner en duda la profesionalidad de los trabajadores de Smassa".

El edil de Movilidad ha recalcado que hay 181 solicitudes de vecinos pidiendo plaza en este parking, que hubo una reunión de cuatro horas con las partes afectadas, que se dará toda la información necesaria y ha insistido en que hoy la ingeniería da garantías plenas para construir bajo el equipamiento que sea.

Zorrilla le ha recordado el hundimiento de un parque infantil en Santander , y ha recalcado que el Ayuntamiento va en contra de la movilidad urbana sostenible, puesto que ahora se tiende, cada vez más, a hacer entornos escolares seguros.

El debate no sólo ha derivado luego en un planteamiento de filosofías políticas encontradas sobre movilidad, carriles bici, etcétera... sino que se ha entrado en una discusión acerca de las motivaciones de unos y otros acerca de incentivar o no la educación pública. ¨¿Usted haría esto en el subsuelo de un colegio privado?", le ha preguntado Zorrilla. La preocupación de la oposición se centra en la falta de consenso y en la posibilidad de que los niños corran peligro durante las clases o se generen problemas de contaminación. Peligro, ha contestado Del Río, no habrá porque la construcción se hará con todas las garantías.