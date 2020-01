"Nos sentimos abandonados"

Sobre las 10 de la noche, cuando la lluvia ya arreciaba sobre Málaga, José Antonio Zambrana, vecino de la calle Seda del distrito de Campanillas regresaba de trabajar en el campo. Entonces, asegura, la preocupación ya le había invadido por lo que podía provocar una lluvia tan intensa: "Ay, Dios mío, la que se va a liar en Campanillas".

Durante la madrugada, pocos pegaron ojo en el Distrito Nº9 de Málaga al ver que las calles se anegaban y las corrientes empezaban a desplazar vehículos por el desbordamiento del cauce del río Campanillas. "Desde las cuatro de la mañana lloviendo a bomba llena y yo diciendo en casa que el [arroyo] Cupiana viene salido seguro, de la manera en la que cae agua, Cupiana viene salido", relata José Antonio. "Y yo no sé por qué Protección Civil y todo eso no tienen esas cosas en cuenta, porque yo soy autóctono de Campanillas, yo soy criado aquí, y yo sé cuando el río se va a salir y cuando no, no sé cómo los especialistas no saben estas cosas".

La presidenta de la Asociación de Vecinos Evolución del Campanillas, Carmela Fernández, no puede ocultar su enfado al explicar que pese a llamar en repetidas ocasiones a Policía Local y otros servicios municipales, la respuesta siempre ha sido "todo está bien":

"Desde las dos de la madrugada estoy llamando a la Policía Local de Campanillas y me decían que todo estaba muy bien. A las cuatro de la mañana vuelvo a llamar y vuelven a decirme que todo estaba muy bien. A las cinco tenía yo el agua dentro de mi casa. Y por aquí todavía no ha aparecido nadie", relata Carmela, que ahora exige explicaciones sobre la tardanza en la activación del Plan de Emergencia, que finalmente se puso en marcha a las 7 de la mañana, cuando empezaron a llegar los servicios de emergencia municipales.

La misma respuesta recibió José Antonio que asegura que estuvo haciendo llamadas desde las dos de la madrugada: "Llamando a un lado, a otro, y nada, 'todo está bien', ¿cómo va a estar bien si tenemos un metro de agua dentro de la casa?".

Por ahora, Protección Civil está actuando en la zona del Brillante pero en muchas calles han sido los vecinos los que han afrontado la limpieza de sus casas y las vías públicas. "Aquí la calle la hemos limpiado los vecinos, las casas las hemos limpiado nosotros, ayudándonos unos a otros. Aquí en nuestra calle nos sentimos abandonados", aseveran desde la Asociación de Vecinos.

Según la presidenta de la asociación vecinal, las calles más afectadas son calle Seda, calle Ceres, José Calderón, Cristobalina Fernández... "y todo el Brillante entero".