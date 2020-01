Campanillas trata de recuperar la normalidad tras las inundaciones

Los alumnos del colegio malagueño Francisco de Quevedo no van a poder asistir al colegio mañana. El centro ha quedado absolutamente destrozado tras el último coletazo de Gloria. Y quien no va a olvidar lo sucedido es el conserje del colegio y su familia, que viven dentro del recinto. En el colegio Francisco Quevedo se resume lo vivido este fin de semana en el barrio. La mujer del conserje temió por su vida y gracias a su hijo pudo ser rescatada. Los operativos trabajan sin descanso. Las autoridades tienen claro que hasta dentro de una semana de duro trabajo no se podrá volver a la normalidad.

Este domingo, la Junta de Andalucía asegura que está trabajando "intensamente" para conseguir normalizar la situación en los centros escolares afectados por las inundaciones, para que puedan abrir sus puertas "en el plazo más breve posible". No obstante, el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Francisco de Quevedo y el Instituto de Educación Secundaria (IES) Torre del Prado permanecerán cerrados este lunes.

Responsables de la Delegación Territorial han visitado este domingo de nuevo el Colegio de Educación Infantil y Primaria Francisco de Quevedo y en Instituto de Enseñanza Secundaria Torre del Prado, donde coordinan las labores de limpieza que se están llevando a cabo y en las que colabora personal de varias instituciones, incluidos operarios del Infoca.

En el caso del instituto, según han precisado desde la Junta a través de un comunicado, ha sido necesario además contratar los servicios de una empresa especializada.

No obstante, y para garantizar las condiciones de seguridad tanto del alumnado como del profesorado, el CEIP Francisco de Quevedo y el IES Torre del Prado van a permanecer cerrados durante este lunes.

En concreto, en el CEIP Francisco de Quevedo están escolarizados 407 niños y niñas y el IES Torre del Prado están matriculados 349 estudiantes.

Por otro lado, en relación con el centro de salud desde la Junta han precisado que abrirá sus puertas este lunes y "la asistencia está garantizada". Así, tanto delegado territorial de Salud, Carlos Bautista, como la delegada responsable de Educación, Mercedes García Paine, han estado pendientes este pasado sábado y este domingo de la limpieza y recuperación de estas instalaciones.