Cuando conocí a Simon Arbellot

Hace varios días, en estas mismas páginas de La Opinión, leí que la Fundación Unicaja iba a presentar en la Sala Eduardo Ocón del antiguo Conservatorio María Cristina el libro 'Agua de Vichy, vino de Málaga' del escritor francés Simon Arbellot de Vacqueur, publicado originalmente en francés en 1952, en el que reflejaba su actividad como cónsul de Francia en la Málaga de la posguerra.

El libro, según la nota, ha sido traducido al español por los profesores Andrés Arenas y Enrique Girón.

Días después, el redactor de La Opinión Alfonso Vázquez, en su sección semanal 'Mirando atrás' relató el paso por Málaga del periodista y escritor francés, ilustrando su trabajo con varias fotografías del personaje en cuestión.

Me voy a permitir agregar algo más a lo publicado. Es que yo lo conocí personalmente, y ahora que ha merecido ser recordado con la traducción y edición del libro citado en el primer párrafo, voy a contar algo que me atañe de forma personal.

La presentación del libro me ha traído a la memoria la publicación de mi primer artículo en la prensa escrita porque por aquel entonces yo solamente escribía para la radio. Curiosamente mi bautizo en la prensa escrita fue en el periódico en el que escribía el señor Arbellot.

Lo conocí a través de mi padre en el Aero Club, que tenía su sede en el edificio que hace esquina con la calle Larios y Martínez. Aunque mi padre no era aviador, en el Aero –como era conocido el club-, la mayoría de los socios no había subido nunca a un avión. Era un club abierto a todas las tendencias. Entre los que lo frecuentaban estaba el cónsul francés. No recuerdo exactamente el año pero fue en 1950 o 1951.

Fuimos presentados un día de la Semana Santa en el mencionado club. Pese a la diferencia de edad, charlamos de un tema que nos interesaba a los dos: el cine; él, como aficionado, y yo como escritor y comentarista de películas en Radio Nacional de España. Él me hablaba del cine de su país, y yo del cine español de aquellos años.

De forma inopinada, el señor Arbellot me propuso que escribiera un artículo sobre el cine español para el periódico parisino en el que él escribía habitualmente y del que creo recordar formaba parte del consejo editorial.

Le dije que mi francés era el del bachillerato español: mucha gramática, mucha conjugación de verbos y nada de hablar. Mi sorpresa fue cuando me dijo que lo escribiera en español y que él mismo haría la traducción al francés.

Y así fue.

Una semana después me hizo llegar el ejemplar del periódico parisino en el que aparecía mi articulo titulado 'El desconocido cine español'€, pero en francés, claro. Aunque entre mi numerosos papeles y libros debe de andar perdido el ejemplar del periódico, y he tratado de localizarlo, la búsqueda ha sido infructuosa.

Fue mi primer y único articulo periodístico publicado en la prensa extranjera.

Presentación del libro sobre Simon Arbellot, 'Agua de Vichy, Vino de Málaga', de la Fundación Unicaja.

Otro traductor

Esta es otra historia pero en la que yo no tengo nada que ver aunque la conocí a través de su protagonista. Me refiero a José Manuel Pérez Estrada, fallecido hace unos meses. Fuimos compañeros de clase en el Colegio de San Estanislao.

Cuando dejamos de vernos porque seguimos caminos distintos, a su vuelta de las Vascongadas, como se decía antes, y reencontrarnos en el Real Club Mediterráneo, me contó detalles de su actuación como juez en San Sebastián, a donde había sido destinado después de cursar la carrera de Derecho y ganar oposiciones a la judicatura.

No estuvo mucho tiempo en la capital guipuzcoana. De la experiencia me contaba el problema que se planteaba cuando en algunos juicios los acusados o testigos solo hablaban el vascuence, lengua que después se convirtió en euskera.

Estos casos se daban cuando los protagonistas eran de las zonas rurales y solamente se expresaban en su lengua materna. Total, que en más de un litigio tuvo que solicitar los servicios de un traductor.



Entenderse entre políticos

La defensa de algunos nacionalistas de su propia lengua –catalán, euskera, gallego o cualquier otra lengua o dialecto de los hay en nuestro país, España- me parece loable y digna de aplauso. Pero cuando se llega a extremos de exigir que en el Parlamento y el Senado haya traductores para que cada uno hable la lengua de su autonomía o región, me parece descabellado y me pregunto, ¿en qué idioma hablan en una entrevista del presidente del Gobierno con el presidente de una comunidad autónoma con lengua propia?



Cuando era honorable...

Cuando el señor Pujol era presidente de la Generalidad catalana, y ostentaba el tratamiento de honorable (se lo quitaron al parecer por ser menos honorable) se desplazó a Málaga-Costa del Sol para participar en un acto que creo que organizaron los periodistas gráficos de Málaga.

Yo era entonces redactor de Radio Nacional de España en Málaga, y el director, a la sazón, era Juan Antonio Rando. El director de Radio 4, perteneciente al ente Radiotelevisión Española, le pidió a su colega que un redactor de Málaga le entrevistara. Juan Antonio Rando me designó para cumplir la petición. Al parecer era más fácil entrevistar al honorable fuera de su tierra porque los compromisos de la agenda diaria de la Generalidad dificultaban cualquier entrevista.

Total, que me trasladé al complejo Alay en Benálmadena para cumplir el encargo... con un ruego especial: que yo le preguntara en español y que el entrevistado contestara en catalán.

Y así lo hice corriendo el riesgo de que en el curso de la entrevista yo preguntara algo a lo que había respondido en una anterior pregunta.

Me pareció lo más estrambótico del mundo; pero yo era un mandado.

En mi larguísima lista de personas entrevistadas nunca se me dio un caso parecido, salvo cuando entrevisté al famosísimo Charles Aznavour, que tuve el privilegio de tener como traductor a don Juan Jiménez Lopera, el hombre más rico de Málaga en aquel entonces.