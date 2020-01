"Nadie me ayudó, tuve que rescatar a mi familia yo solo"

El pasado viernes la borrasca Gloria provocó el desbordamiento del río Campanillas y se produjeron numerosas inundaciones en la zona. Uno de los afectados de esta riada fue Álvaro Morales, vecino de Campanillas y que se vio atrapado con su coche en un arroyo de difícil acceso.

Tras varios minutos intentando salir del vehículo Álvaro decidió llamar al 112. "Vinieron a los 55 minutos pero ni siquiera se acercaron a nuestro coche". Morales afirma que tanto los Bomberos como la Policía Nacional "no cruzaron el cauce y mantenieron una distancia de 70 metros". Según este vecino los cuperos de emergencias no se le acercaron en ningún momento ni tampoco cuando esté sacaba a su familia del vehículo: "El agua me llegaba al cuello pero conseguí romper la ventana y sacar así a mi mujer y a mi hijo mientras ellos se limitaron a mirar", asegura.

Una vez que Álvaro logró poner a salvo a su familia se dirigió a los cuerpos de seguridad y estos le explicaron que "no podían poner en peligro el camión". "Me dijeron que vieron que yo me desenvolvía muy bien y no necesitaba su ayuda", asegura. Este vecino denuncia también que los bomberos no rescataron tampoco su cochen que fue arrastrado por el agua. "Ni siquiera nos trajeron un médico para que viese si teníamos hipotermia, ni nos dieron mantas ni nada", recalca.

Álvaro asegura que tomará medidas legales contra los equipos de emergencia que acudieron a Campanillas: "Aunque logré salvarme, su trabajo es ayudarme".