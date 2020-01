Siete claves para conseguir que tu empresa venda más (y mejor) en Internet

En el departamento de Soluciones Web de Grupo Trevenque estamos habituados a tratar a diario con clientes que se dirigen a nosotros con un objetivo muy claro: vender más en Internet. Y nuestro trabajo no es sólo ayudarles a conseguir eso, sino algo también, como mínimo, igual de importante: vender mejor. Con ese fin, hemos elaborado una serie de consejos que, combinados con la experiencia de llevar más de quince años realizando proyectos de e-commerce, nos ayudan a lograr los objetivos que nuestros clientes quieren lograr:

1. No te conformes con un estándar: Cada tipo de negocio necesita unas soluciones de comercio electrónico específicas. El tipo de producto que comercializa, la filosofía de venta, la tipología de clientes o el sistema de gestión que hay detrás del negocio hacen de cada tienda online un proyecto único que requiere de soluciones particulares, adaptadas y personalizadas.

2. Busca el diseño que mejor vaya contigo: El objetivo de cada proyecto de e-commerce debe incluir una propuesta estética y funcional adaptadas al cliente objetivo y al tipo de usuario al que va destinado el producto o servicio que se comercializa. No te conformes con nada que no sea un diseño personalizado y realmente adecuado a las necesidades de tu negocio.

3. Si no estás posicionado, no existes: El posicionamiento orgánico de tu tienda online tiene que ser uno de los objetivos básicos en tu proyecto de comercio electrónico y debe estar presente en todas sus fases. Rodéate de quien te ayude a diseñar y poner en marcha la estrategia SEO de tu negocio como una parte clave de él. Recuerda que una tienda online, por muy especial que sea, es inviable si no cuenta con visibilidad en buscadores. Y si quieres cambiar la que ya tienes, asegúrate de contar con unas bases firmes para realizar un proyecto de migración SEO que evite pérdidas de tráfico orgánico.

4. El móvil, primero: La mayoría de tiendas online tienen más de un 50% de tráfico móvil, pero suelen encontrarse dificultades para convertir esos usuarios en clientes que realmente compren. Por ello hay que trabajar para que disfruten de la mejor experiencia posible de exploración y compra en dispositivos móviles, poniendo por delante que la compra a través de este medio sea muy sencilla y accesible, sin olvidar que el móvil es otra oportunidad también para ofrecer una imagen más sólida y profesional de tu negocio.

5. Conecta tu tienda con tu ERP: El sistema de gestión de tu empresa debe estar conectado con tu tienda online. Para ello, busca a quien te ofrezca soluciones de integración personalizadas con tu ERP siempre que éste lo permita. ¿En qué lo notarás? En la gestión de tu catálogo, en el descenso de errores humanos, en una mayor productividad... Al sincronizar tu ERP y tu tienda online, todos los miembros de tu empresa podrán trabajar de forma más eficaz.

Equipo de Soluciones Web de Grupo Trevenque.

6. Apoyo técnico continuo: Si ya dispones de tienda online, habrás comprobado que nunca puede dejar de adaptarse, evolucionar y mejorar. La que no lo hace, está condenada al fracaso. Por eso, es fundamental contar con un buen soporte y mantenimiento, de forma que te ayuden y acompañen siempre para hacer crecer tu negocio online de forma conjunta.

7. Elige al mejor compañero de viaje: En Soluciones Web de Grupo Trevenque tenemos el orgullo de contar con la confianza de cientos de clientes. Una confianza que se basa en nuestro gran equipo de diseñadores/as, programadores y expertos en marketing digital que están especializados en el ámbito del comercio electrónico. Si buscas un socio tecnológico de largo recorrido, puedes contar con nosotros.