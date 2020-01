Apuestan por que la ciberseguridad sea prioritaria en las empresas

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha acogido este martes la jornada 'Ciberamenazas en el sector empresarial: gestión de Riesgos', en la que se ha puesto de manifiesto la necesidad de entender la ciberseguridad como "una prioridad" estratégica en todas las áreas de una empresa.

La jornada está organizada por la Oficina de Transformación Digital de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en colaboración con la CEM y la aseguradora Caser, según han informado desde la patronal malagueña.

El acto ha sido presentado por el presidente de la CEA y la CEM, Javier González de Lara, y el director territorial de Andalucía de Caser, José Manuel García-Olmo Otero.

Como ponentes, han participado Eduardo Ratia Martín, experto en Ciberseguridad y director General de LazaRusTechnology, y Víctor Albi González, director técnico de Empresas de dicha aseguradora.

El objetivo de la jornada, han incidido desde la CEM, es dar a conocer a las empresas malagueñas la existencia tanto de los riesgos cibernéticos asociados a su actividad como de las soluciones técnicas que permiten cubrir incidencias acontecidas como consecuencia de tales vulnerabilidades.

En el transcurso de la jornada los expertos han recordado que es "importante dejar de entender la ciberseguridad como un asunto exclusivo de los departamentos de informática y considerarla una prioridad estratégica a integrar en todas las áreas y niveles de las empresas".

Según ha indicado el presidente de la CEM, al digitalizarse de forma creciente la actividad empresarial "surgen también nuevos riesgos con las peculiaridades propias de un medio de alcance global, que tiene normas y lenguajes propios, y en el que se debe operar siempre con la premisa de la máxima seguridad, habida cuenta de las responsabilidades empresariales que se asumen, asociadas al Compliance".

Esta vinculación con la tecnología digital, junto con una mayor regulación en materia de protección de datos y un incremento de activos no físicos, son los factores principales que explican el aumento de nuevos riesgos para las empresas, que se reflejan en los llamados 'ciberataques', la mayoría destinados a causar daños a los sistemas informáticos y otras infraestructuras, robar información sensible, secuestrar datos mediante software malicioso, o exigir dinero a cambio de no atacar los sistemas corporativos.

En este sentido, "es fundamental conocer no sólo los riesgos existentes, sino también las soluciones disponibles para prevenir tales ataques", según se ha puesto de manifiesto en la Jornada, que viene precedida de una sesión anterior celebrada en Sevilla.