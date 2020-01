El alcalde rechaza una comisión de investigación sobre la gestión del temporal en Campanillas

Las lluvias que azotaron Campanillas y la capital en la madrugada el pasado sábado protagonizarán el pleno de este jueves a tenor de las mociones que han presentado los grupos en las ruedas de prensa previas a la sesión plenaria. La oposición ha pedido una comisión de investigación sobre la gestión de la respuesta al temporal por las inundaciones del pasado sábado de madrugada y reprobar al alcalde, Francisco de la Torre. Así, el regidor ha rechazado hoy en rueda de prensa una comisión de investigación, porque lo que ocurrió es que llovió mucho, "cerca de 400 litros por metro cuadrado" en el territorio, aguas abajo de la presa de Casasola, que evitó males mayores.

También ha rechazado la reprobación que se plantea en relación a su gestión. "Hemos actuado francamente bien", ha dicho, para indicar que el plan de emergencia se activó pasadas las once de la noche y ha indicado: "No podemos tener una bola de cristal". "El protocolo funciona", ha señalado en relación a las solicitudes de la oposición sobre ello.

Ha dicho también el regidor que no es necesario hacer una modificación de crédito para aumentar los medios materiales de los Bomberos, puesto que en el presupuesto hay previsiones para ello, ha rechazado activar el Grupo de Rescate de Equipos Subacuáticos del cuerpo y ha insistido en la necesidad de aumentar la tasa de reposición, lo que debe permitir el Gobierno, para incorporar más efectivos a los Bomberos. Sobre las ayudas municipales, ha dicho que se hará, tal como también va a hacer la Junta, también para quienes no tienen seguro de vivienda, y ha recordado que posibles exenciones al IBI tendrían que ser compensadas por el Gobierno, pero si hay posibilidad se hará.

La oposición ha comparecido hoy de forma conjunta en la sala de prensa del Ayuntamiento para presentar una moción en la que piden crear una comisión de investigación relativa a la gestión municipal sobre el temporal que sufrió la ciudad, y sobre todo Campanillas, en la madrugada del pasado sábado. Asimismo, el PSOE y Adelante Málaga reclaman reprobar al alcalde, Francisco de la Torre, por su actuación en esa madrugada, así como también reclaman una modificación de crédito urgente para dar ayudas a las familias afectadas, así como subvenciones fiscales, invertir ya en medios para Bomberos, recuperar el Grupo de Rescate de Equipos Subacuáticos (GRES), abrir ya el parque de bomberos de Campanillas, pedir a la Junta y al Estado ayudas para los vecinos, felicitar a policías, bomberos, miembros de Protección Civil y Emasa o Limasa por su trabajo Eda madrugada, garantizar el protocolo de emergencias para avisos masivos con la antelación debida a las zonas inundables, la limpieza del cauce del río que atraviesa la zona, la implementación de planes para adecuar redes de saneamiento, un protocolo específico para el seguimiento preventivo del incremento del nivel del río y charlas formativos para los vecinos.

Daniel Pérez, portavoz del PSOE, ha dicho que tiene dudas razonables sobre si se abrió o no la presa del Tomillar, ha dudado de que el plan de emergencia se activara poco después de las once de la noche como ha explicado el equipo de gobierno, y, de hecho, ha afirmado que se activó a las siete de la mañana, ha criticado que no se alertara antes a los vecinos y ha recordado la carestía de medios de policías y bomberos. Así, ha denunciado, esa noche solo había una patrulla de la Policía Local en el distrito y estaba atendiendo una reyerta. Es más, quieren ver todos los mensajes cruzados esa madrugada entre los servicios de emergencia, ha recordado que el GRES está "desactivado" y ha puesto un ejemplo de "la descoordinación entre administraciones": los bomberos del Consorcio Provincial se presentaron en la zona a las doce y media de la mañana del sábado. "El alcalde es el responsable de activar el plan de emergencia, pedimos que lo repruebe el pleno porque se actuó tarde y mal", ha dicho.

Eduardo Zorrilla, portavoz de Adelante Málaga, ha pedido al Estado y a la Junta que activen las ayudas necesarias, y ha dicho que hay muchas "dudas en el aire sobre la gestión municipal" en esta catástrofe. "Se actuó con retraso, se activó tarde el plan de emergencia", ha dicho, para pedir luego la apertura del parque de bomberos de Campanillas y criticar la falta de información que tuvieron los vecinos. "El responsable de activar el plan de emergencia municipal es el alcalde, él debe activarlo, es el responsable", ha dicho, para denunciar la falta de medios policiales y de bomberos y pedir, entre otras cosas, implantar de nuevo el sistema de alerta previo por el que se vigilaba el río Campanillas y una modificación de crédito para atender desde los Servicios Sociales a los residentes. "Si se modifica el presupuesto para arreglar el manto de una Virgen, también para ayudar a los vecinos", ha declarado.

Noelia Losada, portavoz de Cs y edil de Cultura, Deportes y Teatinos, ha dicho que se está trabajando en una moción institucional para pedir al Gobierno que declare a Campanillas como Zona Catastrófica y ha asegurado que fue una situación "extrema y excepcional", que más de trescientas personas y medio centenar de vehículos participaron en las tareas de limpieza y el Ayuntamiento "reaccionó rápido" con una oficina municipal que ya ha atendido 763 incidencias. Ha dicho que no apoya una comisión de investigación y que se actuó desde el primer momento.

También ha presentado Cs otras dos mociones: una para pedir al Gobierno que doble los 100.000 euros que aporta al Festival de Cine en Español de Málaga, otra para instar a AENA a hablar con Urbanismo, instituciones y empresarios para establecer un calendario sobre las nuevas servidumbres aeroportuarias de modo que se minimice la afección a los desarrollos e inversiones previstas en la ciudad (sobre todo para construcciones en altura) y una tercera iniciativa en la que se pide instar al presidente del Gobierno a no realizar concesiones a los independentistas y a que recupere el delito de referéndum ilegal.

Por último, el PP ha presentado una moción en la que censuran a la anterior Junta por los planes de empleo "con una normativa inadecuada", como ha establecido el Constitucional, dado que los ayuntamientos han tenido que hacer frente a indemnizaciones millonarias.