El Ayuntamiento aprueba por unanimidad pedir al Gobierno que declare a Campanillas zona catastrófica

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado hoy pedir, con el apoyo de todos los grupos y a instancias del PP, al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica, o la que proceda de acuerdo a la legislación vigente, de Campanillas tras el temporal Gloria, que generó graves daños a viviendas, colegios, garajes y trasteros de vecinos de este distrito.

Campanillas y los efectos del temporal Gloria han sido hoy los protagonistas absolutos del Pleno, porque además de esta moción, que no se ha debatido, se ha abordado una conjunta del PSOE y Adelante pidiendo una comisión de investigación y la reprobación del regidor por la gestión de la respuesta al agua. Ha habido varias intervenciones de vecinos de la zona, que han suscitado aplausos de los asistentes.

Piden también los grupos, en la iniciativa del PP, al Ejecutivo central que ponga todos los medios necesarios para ayudar a las familias afectadas que no cuentan con el seguro, a través de las ayudas específicas que existen para estos supuestos y se insta, además, a la Junta, a que se adoptan las medidas correctoras que sean necesarias en el cauce del río Campanillas y que sean apropiadas técnica y medioambientalmente.

Ya en la madrugada del 23 de enero, jueves, se desbordó el arroyo por las lluvias, dejando decenas de viviendas anegadas, calles bloqueadas, vehículos atrapados y, solo 48 horas después, en la madrugada del pasado sábado, otra fuerte tormenta de lluvia y granizo descargó en la zona, desbordándose de nuevo el río, consta en la moción.

En cinco días, cayeron 400 litros por metro cuadrado, lo que equivale al agua caída en un año. El río Campanillas, que recibe agua de catorce arroyos, se vio desbordado entrando a la barriada anegando por completo las calles Cristobalina Fernández y José Calderón, así como la zona de El Brillante.

Hubo daños en las calles Fausto y en la vía Quebrantatinajas de Maqueda y Pasillo denlas Flores de Santa Rosalía, quedando afectados un instituto, un colegio, un centro de salud y el Centro de Servicios Sociales. La oficina del Ayuntamiento atendió 763 incidencias de personas que han visto desaparecer sus coches y pertenencias y, según el texto del PP, los servicios de emergencia actuaron desde el primer momento en la zona. El operativo estaba conformado por 300 personas. Además, cincuenta viviendas se quedaron sin luz desde el jueves 23 al domingo 26, y un centenar desde el sábado al lunes. Se han suspendido clases y hubo atención psicosocial a los residentes, y se atendió por el Consistorio a 128 familias para solicitar o tramitar ayudas.



Comisión de investigación rechazada

El momento clave del Pleno ha llegado cuando se ha debatido la moción conjunta de PSOE y Adelante Málaga en la que ambas formaciones pedían una comisión de investigación sobre la gestión municipal de la respuesta al temporal y la reprobación del alcalde, Francisco de la Torre, entre otras medidas. Ha habido interrupciones continuas de las intervenciones de los ediles, aplausos y varias broncas del alcalde a ediles socialistas.

Pese a todo, los votos de PP y PSOE, que suman dieciséis sufragios, han servido para rechazar, pese al apoyo de los 15 ediles del PSOE y Adelante, la comisión de investigación, la reprobación del alcalde, la reactivación del Grupo de Rescate de Equipos Subacuáticos (GRES), de Bomberos, y la apertura del parque de bomberos de la zona, que lleva doce años inoperativos, saliendo adelante medidas para solicitar ayudas a otras administraciones y beneficios fiscales, entre otras.

El debate, de cualquier forma, ha sido muy bronco. El portavoz del PSOE, Daniel Pérez, ha dicho que no sé activó "en ningún momento el plan de emergencia", ha dicho que hubo un corte de luz a las cuatro de la mañana y las puertas de la presa del Tomillar se quedaron abiertas, desaguando, ha pedido al alcalde que dé la cara y le ha acusado de dar "la espalda a los vecinos" el sábado. "Queremos saber qué pasó y por qué pasó", ha dicho.

Eduardo Zorrilla, portavoz de Adelante Málaga, cree que Málaga debe modificar el presupuesto "mientras llegan las ayudas del Gobierno y hemos de recabar una información completa y veraz sobre cuestiones oscuras, como a qué hora se activó el plan de emergencias, si se abrió la compuerta del Tomillar, por qué no se avisó a los vecinos".

Ruth Sarabia, edil del distrito de Campanillas, ha negado que se abrieran las compuertas de la presa del Tomillar, ha dicho que fueron más de 800 familias las afectadas por perder casas y vehículos, recuerdos y enseres, pero ha recordado que cuando se desbordó el río llevaba el agua de catorce arroyos "con una fuerza brutal".

"Siempre podemos hacer más, el compromiso es que sigan poniendo todos los medios", ha dicho, para seguir luego exigiendo el encauzamiento del río, para pedir luego a la oposición que no haga política con "las desgracias ajenas". Ha pedido a Pérez que no difunda bulos. Su compañera de Medio Ambiente, Gemma del Corral, ha leído un informe de Emasa por el que se niega que la presa sufriera un corte de luz y se abrieran por ello las compuertas. Noelia Losada, portavoz de Cs, por su parte, también criticó la actitud de la oposición.

Sarabia ha dicho que el plan no estuvo activado, "en ningún momento fue desactivado", y ha recordado que el proyecto para encauzar el río Campanillas, de 53 millones de euros, estaba en la mesa de la Junta desde 2006 y nunca se hizo. Si hubiera estado ejecutado, las consecuencias de las lluvias no hubieran sido tan devastadoras, ha dicho. "El presidente del Gobierno vino a la Gala de los Goya y no fue a Campanillas a solidarizarse con los vecinos", ha declarado.

El alcalde insistió en que no se hizo el encauzamiento del arroyo por la Junta socialista y acusó la intención de Pérez de "indigna" al tratar de poner en duda la actuación de Emasa.

Antes, varios vecinas han relatado las situaciones dantescas que sufrieron en esas noches de agua y dolor. Carmen Fernández García, por ejemplo, ha criticado que no se activara el plan de emergencias y ha criticado al alcalde, mientras que Isabel González ha dicho que los residentes sientes "una gran desolación", después de que muchas personas "lo hayan perdido todo", para reclamar luego que se haga la comisión de investigación.