Urgencias en el Civil: 200 horas de jornada al mes y renuncias a interinidades

Los facultativos que conforman el servicio de Urgencias del Hospital Civil no pueden más con la sobrecarga laboral que enfrentan cada día. Una plantilla deficitaria de la que se han ido en el último año nueve compañeros interinos, por las duras condiciones en las que se encuentran, y que llegan a echar 200 horas de jornada laboral al mes para garantizar la asistencia sanitaria.

Los propios médicos, respaldados por el sindicato CSIF, han vuelto a denunciar la situación en la que se encuentran. Un servicio que debería contemplar 35 facultativos, según los criterios de calidad del Ministerio de Salud que refieren los propios afectados, pero que asumen a diario 24 profesionales. Un déficit de nueve compañeros a los que se une la incertidumbre de terminar este viernes siete contratos y no saben a cuántos de ellos van a renovar.

«Es una situación permanente y endémica. Las condiciones sociolaborales que tenemos son infames, no podemos conciliar por el exceso de horas para garantizar la asistencia», expusieron los propios trabajadores. Y es que siete médicos no realizan guardias por cuestiones de edad o salud, por lo que recae en el resto de profesionales que denunciaron el exceso de horas. Hasta 200 horas de jornada laboral hacen algunos profesionales, contratados en una jornada del 33% y que superan la completa en concepto de complementaria. Una fórmula que les perjudica ya que no cotizan dos tercios de su actividad.

Otra de las situaciones que denunciaron es la falta de conciliación que sufren. Un ejemplo de ello es que a 30 de enero solo tienen el horario de la primera semana de febrero, donde observan falta de personal en todos los turnos de guardia y tarde. La ley establece que deben tener el cuadrante anual, sin embargo, en el Hospital Civil lo realizan mensual, algo que no se ha cumplido en esta ocasión. «Con la sobrecarga que tenemos y el periodo de alta frecuentación que vivimos, no sabemos qué hacer», lamentaron los afectados. El responsable provincial de CSIF Málaga, Juan Pedro Ruiz Díaz, expuso: «Exigimos una cobertura del 100%, que evite la sobrecarga de horas y guardias mensuales de trabajo en un servicio sometido a un estrés constante, al situarse en primera línea de fuego asistencial en caso de cualquier urgencia».

Un informe elaborado hace cerca de un año sobre los factores psicosociales que afectan a los trabajadores del Hospital Civil que llevaron a cabo los técnicos de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Andaluz de Salud(SAS) afirmó que los facultativos de Urgencias de este centro son los que más estrés presentan por diversas cuestiones y de los nueve puntos que valoran, en ocho presentaron niveles muy elevados. La situación está en manos de Fiscalía para dar una slución.

En 2014 ya se obtuvieron estos mismos resultados y el sindicato UGT pudo verificar que el último informe, que corresponde al verano de 2018, se mantiene en la misma tónica, sin haber mediado la gerencia hospitalaria para cambiar la situación. Ante dicho panorama, el sindicato elevó la situació a la Fiscalía que está pendiente de resolver, tras llamar a las partes implicadas.



Repuesta del hospital



La dirección del Hospital Regional de Málaga, por su parte, explica que está renovando todos los contratos que finalizan a final de mes, incluidas las del servicio de urgencias. Junto a las renovaciones, se han realizado contratos para reforzar distintas áreas que sufren mayor presión asistencial en el periodo invernal.

Paralelamente a las renovaciones se ha puesto en marcha el plan específico de contrataciones cuya finalidad es dotar de plantilla adecuada a las futuras nuevas urgencias del hospital.

El Servicio de Urgencias de adultos del hospital tiene dos puntos de asistencia -en el Hospital General y en el Civil- pero es un único servicio y por tanto el aumento de plantilla repercutirá en ambos puntos según se determinen las necesidades, explican las fuentes del hospital. Respecto a los cambios de puesto de trabajo que se han producido en este servicio, "recordamos que los profesionales del SAS pueden cambiar de centro de trabajo y los médicos de familia pueden trabajar tanto en Atención Primaria como en Urgencias hospitalarias", informa.

Cuando un profesional decide cambiar de puesto renuncia a su puesto previo y es sustituido por otro profesional.