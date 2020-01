Vecinos del Centro exigen otra vez recuperar los árboles de la acera norte de la Merced

La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga han vuelto a enviar un escrito a diferentes departamentos del Ayuntamiento, desde el Área de Sostenibilidad Medioambiental al Distrito 1, pasando por Parques y Jardines y Comercio y Vía Pública, en la que ponen de manifiesto, de nuevo, el deterioro que están sufriendo los árboles ubicados en la zona norte de la plaza de la Merced y exigen que se realicen ya labores de recuperación de estos ejemplares, además de criticar la forma en que se les ha respondido y que no se hayan atendido sus reclamaciones, al menos en dos ocasiones anteriores.

Así, en un escrito de más de una decena de páginas, acaban con un decálogo de peticiones: piden que se tenga por presentada la denuncia por infracción de la normativa legal, se tramiten los expedientes sancionadoras y se dé traslado legal a la parte interesada; además, reclaman la retirada de la vía pública y la imposición de sanciones económicas y, en cualquier caso, "se acuerde la no renovación de las autorizaciones concedidas en su día por contravenir la normativa"; solicitan realizar pruebas químicas para ver si los "árboles han sido envenenados o han sufrido vertidos químicos"; que se recuperen estos árboles y se vigile que la actividad hostelera no interfiere ni con su recuperación ni con su crecimiento; que se garantice el uso y disfrute de los árboles para los ciudadanos, impidiendo que las autorizaciones de terrazas interfieran con ellos; que se haga una labor coordinada entre el Distrito, Parques y Jardines, Sostenibilidad Medioambiental y Comercio y Vía Pública para restituir el espacio y los árboles de la acera norte de la Plaza de la Merced a un estado adecuado; que se sancione a los establecimientos responsables, que se les haga llegar un informe que no recibieron en anteriores denuncias, que se les responda si se han realizado inspecciones, que se les faciliten los planos de las autorizaciones de las terrazas de la acera norte "para conocer exactamente el grado de incumplimiento de dichas autorizaciones" y que, de ahora en adelante, "el Ayuntamiento responda a las solicitudes de información en tiempo y forma", como marca la ley, para que las respuestas sean completas.

El escrito, firmado por el presidente de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo, Alfonso Miranda, señala que el colectivo observa con preocupación el estado de los árboles que se ven obligados a convivir en el espacio autorizado de terrazas y veladores y, de hecho, socios y vecinos les siguen haciendo llegar quejas y fotografías de los árboles de la acera norte de la Merced, "en una inspección visual que sigue comprobando el evidente deterioro de los mismos que sigue aumentando desde la fecha del anterior escrito (12/06/2019)". Ya en ese documento denunciaron la situación, y contestó la Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad, aunque a muchos de sus requerimientos se respondió con la frase "no se dispone de información", por ejemplo en lo relativo a inspecciones o sanciones por incumplimiento de la ordenanza, tampoco se efectuaron análisis químicos para investigar el posible "ataque" a los árboles y no se adoptaron medidas para mejorar el estado de los mismos.