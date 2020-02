Broncas, tuits y nuevos viejos talentos

Es complejo armar una crónica semanal como esta cuando, en los siete días superados por el andar imbatible del tiempo, no sólo hay un tema estrella. Esta pasada semana ha sido, sin duda, 'horribilis', que diría la reina del Inglaterra, para el equipo de gobierno, aunque también ha servido para constatar otras cosas como que el PP tiene banquillo, que las mociones pueden volverse en contra y que la Gala de los Goya ha demostrado que Málaga necesita un Auditorio, no porque vaya a caber en ese futuro palacio de la música un espectáculo similar en años venideros, sino para acoger, por ejemplo, grandes montajes operísticos o musicales.

Pero vamos por partes. Esta semana hemos tenido la resaca de las virulentas trombas de agua que azotaron la capital, en general, y Campanillas, en particular, en las madrugadas del jueves, 23 de enero, y del sábado 25. Las escenas en ese amanecer que debía haber sido dorado por la celebración de los Goya en la capital se tornaron dantescas, con gente que había perdido sus coches o casi todos sus enseres personales, así como recuerdos, que lucían esparcidos por el lodo, además de anegarse casas, garajes, trasteros y demás pertenencias. Todo ello sumado a la preocupación por que alguno de los suyos estuviera en peligro. Luego vinieron los rumores: que si la riada fue mayor porque las presas de Casasola y el Tomillar abrieron sus puertas (algo desmentido por la Junta y Emasa), que si la Administración andaluza debía haber encauzado el Río Campanillas, ya que cuando gobernaba el PSOE el proyecto estaba encima de la mesa desde 2006, que si Pedro Sánchez fue a los Goya y no a Campanillas; y, cómo no, estos días ha podido verse a políticos de todo signo y pelaje en el barro (tacones de aguja y zapatos caros) y a los vecinos conteniéndose para no correrlos a gorrazos, que diría Corcuera, porque si unos hicieron y otros no, el resultado, queridos amigos, es siempre el mismo: las perjudicadas son las personas de bien, las que se levantan para ir a currar muy tempranito y las meten en debates sobre pines parentales y tal y hacen malabares para llegar a fin de mes, sin que nunca se hable de trabajo.

En el Pleno del jueves se escenificó el desencuentro entre los bloques de izquierda y derecha, los ánimos estaban encendidos y mientras el PSOE y Adelante Málaga fueron de la manita en dos mociones conjuntas, replicando aquí la Entente Cordiale de Madrid, el PP les acusó de hacer política con la tragedia de los vecinos de Campanillas. El PP y Cs sumaron sus votos para rechazar una comisión de investigación y la reprobación del alcalde, Francisco de la Torre, ya que hay dudas, alumbradas por Daniel Pérez y Eduardo Zorrilla, sobre la hora en que se activó el plan de emergencia municipal. El alcalde dice que se hizo a las once de la noche y PSOE y los que confluyentes creen que fue mucho más tarde. El caso es que estas iniciativas fueron rechazadas con cajas destempladas por el equipo de gobierno. Daniel Pérez buscó el cuerpo a cuerpo con el alcalde, pero De la Torre esquivó el abrazo del oso y sorprendió al designar a Ruth Sarabia, edil de Campanillas, para que respondiera. Y ahí se vio que Ruth Sarabia, pese a ser una de las concejalas de la cuota del PP y, por tanto, sin responsabilidades de calado como otros ediles alejados del círculo áulico del regidor, sabe muy bien lo que se dice y lo que se hace. Después de tragar que no le dieran la concejalía de Servicios Sociales que merecía por trabajo y experiencia en beneficio de Francisco Pomares, investigado y ya exonerado del caso 'Villas del Arenal' y Rey Mago estelar, y de bregar con que la pusieran al frente de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno, un batiburrillo de carteras que si bien son importantes, claro, no tienen el peso de otras, Sarabia sacó su sonrisa de marca y con exquisitez absoluta contestó a la oposición con brillantez. En su primera intervención evitó el tono duro y bronco que había embarrado el campo de juego, pero luego tuvo que hacerlo y lo hizo bien. Fue al mentón. Aunque a la oposición no le faltaba razón en algunos de sus postulados, Sarabia habló de lo que mejor sabe hacer: ayudar (y eso lo he visto yo con mis propios ojos en otras ocasiones, no me lo han contado). Se comió muchas horas en Campanillas (como Teresa Porras) coordinando muchas cosas y, sobre todo, ofreciendo un hombro sobre el que llorar a quien quisiera y, además, recordó que la Junta socialista, por ejemplo, no había ejecutado el encauzamiento del río Campanillas, un proyecto de 53 millones de euros que estaba sobre la mesa ya a finales de la pasada década. Finalmente, el alcalde entró por el aro y algo le dijo a Pérez, que lo buscaba insistentemente, pero Sarabia salvó con elegancia y atino la situación, aunque también supo coger el ariete y recordar que Pedro Sánchez fue a los Goya y no tuvo tiempo para visitar Campanillas. El comentario general entre los periodistas es que Sarabia está para mucho más de lo que se la ha buscado. El PP tiene banquillo. La moderación, en política, también vale. (Me consta que otros ediles también estuvieron al pie del cañón, como Raúl López o Avelino Barrionuevo).

La semana continuó con la inoportuna carta de la Academia del Cine a los académicos pidiendo perdón por fallos que eran de su estricta competencia, en su mayor parte: el sonido, los desplazamientos y el alojamiento, o los momentos de avalancha que se vivieron en el cóctel posterior, esparcido por todo el anillo exterior del Carpena. La verdad es que, en algunas ocasiones, nos retratamos. La culpa, claro, ha sido del maestro armero, de la empresa de cátering y, también con razón, de la propia Academia. Tras los navajazos que ha habido en toda la ciudad para que cualquiera con un carguito estuviera en el palacio de los deportes esa noche (penoso, como en el estreno de A chorus line), Adelante Málaga criticó la imagen, también negativa, que dio a la ciudad esa misiva. Lo cierto es que la organización de la Gala en la urbe fue una gran apuesta y estuvo bien que se hiciera. Fallos hay en todos lados, pero la gala en sí ha puesto de manifiesto que la ciudad necesita ya un Auditorio, que por lo visto tendrá casi dos mil asientos y para acoger unos Goya necesitaría, mínimo, de un aforo de tres mil. Pero, qué más da. Es hora de que la ciudad transite ya esa vía para acoger conciertos de grandes artistas internacionales, gigantescos montajes operísticos o musicales y galas internacionales de naturaleza dispar. Claro, que si a eso se suma al Guadalmedina, el soterramiento del eje litoral desde el Muelle Heredia al Hotel Miramar y otros proyectos diversos, la cuenta sale demasiado cara. Igual sería hora de ir estableciendo prioridades. No sé, es una idea.

Asustó, sin embargo, en el Pleno del jueves ver la polarización de los dos bloques y para algunos, supongo, es una feliz visión comprobar que el PSOE y Adelante llevaron dos mociones conjuntas y reivindicaron que representan al 49% de la sociedad malagueña, en base a los votos logrados en las últimas municipales. Asombra también la manía que ha cogido ahora el regidor de anunciar las cosas vía Twitter a las siete y pico de la tarde. Son como las charlas de Roosevelt o Churchill por la radio en plena II Guerra Mundial, pero actualizadas y tamizadas por las redes sociales.

Esta semana también se ha abierto el debate de las construcciones en altura, que según algunos son necesarias y según otros, un horror, y renació la polémica de los terrenos de Repsol y el parque recortado, el eterno retorno que siempre nos acaba devolviendo a la luz de los focos asuntos que jamás se resuelven. Veremos en qué acaba todo.