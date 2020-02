Ni calefacción ni refrigeración

Con frecuencia oigo o leo quejas relacionadas con la enseñanza, pero no en lo esencial sino en lo circunstancial. Casi todas las quejas que emanan del sector de la educación están en la falta de calefacción en los colegios cuando llega el invierno, y cuando se acerca el verano, la carencia del aire acondicionado. Los alumnos pasan frío y calor, según la estación del año.

Yo fui alumno de colegio cuando llegó la edad de iniciar los estudios. Empecé a los seis años, creo recordar. En mi época no había guarderías, ni preescolar, ni nada parecido. Empezábamos en lo que entonces era Primaria, fase que terminaba al cumplir diez años para, mediante examen en un Instituto de Segunda Enseñanza (en Málaga, el Gaona, que era el único que había), pasar el ciclo de Segunda Enseñanza o Enseñanza Media, un Bachillerato de siete años de duración.

Muchos años después, el Bachillerato se dividió en dos ciclos: el primero comprendía cuatro años o cursos, y el segundo, o Bachillerato Superior, los tres restantes.

En toda mi etapa escolar nunca se tuvo en cuenta ni el frío en invierno ni el calor que pasábamos en las aulas en los meses verano, porque los cursos se iniciaban a mediados de septiembre y terminaban a finales de junio. En los colegios que estuve jamás hubo calefacción, ni en verano aire acondicionado porque no se había inventado el sistema. Los niños de hoy, al parecer, no están preparados para los cambios de temperatura.

Los fines de semana no existían; las clases se daban de lunes a sábado, por la mañana y por la tarde, con excepción del jueves por la tarde, que era libre. Días festivos sí que se celebraban, pero los puentes no existían, como tampoco existían APAS (Asociaciones de Padres de Alumnos), ni psicólogos, ni orientadores, ni entrenadores para enseñar a jugar al fútbol y otros deportes, salvo el profesor de gimnasia que nos enseñaba a levantar los brazos, agacharnos y saltar. Tampoco había actividades extraescolares.

En los recreos de media mañana y media tarde algunos jugábamos a las canicas (a las bolas, decíamos antes) o al trompo, sin olvidar el 'salto al palo'.

Cuando fui alumno del Colegio de San Estanislao (El Palo) algunos jueves, como algo excepcional, por la tarde, en los que no era obligatorio acudir al centro, podíamos ir gratis al Cine Imperial que estaba frente al colegio para ver una película del oeste interpretada por Tom Mix, Buck Jones, Tom Tyler, Tim McCoy, Ken Maynard y Bob Steele, que eran las figuras de los años 1939 y 1940. El beso final que el héroe le daba a la rubia (la protagonista era siempre rubia) se cortaba poniendo ante el proyector una cartulina. A veces «el censor» se retrasaba en el acto y los espectadores asistíamos al pecaminoso final.

Cuando fue nombrado Pedro Gamero del Castillo ministro sin cartera en uno de los Gobiernos de Franco, los alumnos fuimos congregados para informarnos de que el nuevo ministro había cursado el Bachillerato en El Palo. Tuvieron que aclararnos lo de ministro sin cartera porque nuestros conocimientos no llegaban a tanto: ¿Sin cartera?, nos preguntábamos. Y nos lo explicaron... aunque yo, en mis cortas luces –tenía diez años- no llegué a asimilar lo de sin cartera.

En los dos años de permanencia en San Estanislao recuerdo dos hechos: una excursión al Monte de San Antón, que está detrás del colegio, con tortilla de patatas para suplir la comida que ese día en el comedor, y el súmmum del segundo año de bachillerato: un viaje en tren a Granada. Nunca me quejé del frío ni del calor.

Instituto Vicente Espinel de la calle Gaona.

Viaje fin de carrera

Cuando se terminaba el curso –incluido el séptimo- con nuestro libro escolar- nos íbamos a casita en espera de poder acceder a estudios superiores, acceso reservado solo a los hijos de padres pudientes porque en Málaga los únicos estudios que se podían cursar eran Magisterio (en la escuela Normal que estaba en el pasaje o calle sin salida Rodríguez Rubí con entrada por la plaza de la Constitución que entonces se llama de José Antonio Primo de Rivera), Perito Industrial en la Escuela que estaba en la calle La Regente y, como última opción, la carrera de Comercio, cuya sede estaba en la calle Beatas.

Estudiar Derecho, Medicina, Ingeniería... estaba reservado a, como acabo de escribir, a personas con posibles, o sea, con ingresos que les permitían mandar a sus hijos a Granada, Sevilla o Madrid, donde había universidades. Málaga era la única ciudad europea de trescientos o cuatrocientos mil habitantes que no tenía universidad. Esa añosa esperanza se hizo realidad en 1972, en la época de Franco (Memoria Histórica).

Volviendo a la finalización de los estudios y graduación, en mi época no había tales eventos. Un viaje fin de curso o fin de carrera ni se pasaba por la imaginación de los más progresistas (había progresistas entonces). Hoy, y me parece «dabuten niquela», desde la guardería hasta la terminación de cualquiera carrera, los educandos festejan el título o diploma con un viaje a Roma, París, Estambul o Nueva Zelanda, que está de moda con sus maoríes que lucen más tatuajes que los futbolistas.

¿Envidia o resquemor por no haber podido disfrutar de esos viajes, fiestas, premios...? En absoluto. Si lo traigo a mi colaboración de hoy es porque se han disparado las costumbres y exigencias, con bautizos que parecen bodas, primeras comuniones que semejan desfiles de modelos, despedidas de solteros fuera de la residencia habitual... Creo que nos estamos pasando en las celebraciones que antiguamente eran familiares y de amigos muy íntimos.

Violencia

Yo he sido niño y he ido a colegios e institutos, y salvo algún caso aislado, nunca recuerdo haber sido testigo de las violencias que se producen hoy en los centros escolares, con asedio a las chicas, insultos y ultrajes a los que usan gafas porque las necesitan para una mejor visión, ni peleas barriobajeras jaleadas por grupos que se adhieren a la violencia y no acuden a favor de las víctimas y, por ende -¡hay que ser gilipollas!- grabarlas con los móviles para intercambiarlas con otras semejantes. Los estudiantes de hoy tienen de todo, y en ese todo incluyo las asignaturas o actividades extraescolares que les permiten aumentar sus conocimientos y preparación. Y encima están disgustados.

Respetábamos a profesores y maestros como merecían por su responsabilidad. Veíamos en ellos la superioridad en el saber y su interés en enseñarnos desde empezar a leer y escribir hasta ir superando las asignaturas de cada curso. Eran para nosotros seres casi privilegiados por lo que sabían y trataban de inculcarnos sus saberes para vuestra formación. No recuerdo que algún padre fuera a protestar por las notas o el trato.

Hoy, cualquier don nadie (doña) se atreve a insultar e incluso agredir a una maestra porque «su niño o niña» le espeta que el profesor la tiene manía. Bueno, la mala educación ha llegado a límites intolerables agrediendo a enfermeras y médicos y a quien se ponga por delante.

Cuando leo y veo en la pantalla de las televisiones esas escenas de violencia no sé qué pensar. Aquí sí encaja aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Una pena.