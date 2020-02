Adiós al kiosco de Maruja, el más antiguo de Málaga

Fue uno de los más veteranos de la capital, muy conocido por su atípico modelo de negocio, con su barra de bar, que lo convirtió en un punto de encuentro para todos los vecinos de las cercanías - «He trabajado mucho durante todos los días pero era muy feliz. No todo ha sido bueno, pero asomarme y no verlo es muy triste», dice la octogenaria, que hace ya cinco años dejó a su hija al cargo

En la calle Ayamonte, en la zona de la Térmica, solo se escucha el ruido de las excavadoras. El terreno donde estaba el famoso kiosco de Maruja ha desaparecido y de él solo quedan los recuerdos de los vecinos. El kiosco fue derribado el pasado 29 de enero tras 55 años de historia debido a la construcción de nuevas infraestructuras que supondrán la urbanización y peatonalización de esta zona.

Cuando las mujeres se dedicaban exclusivamente al cuidado del hogar, Maruja fue una de esas que se salía de lo establecido. Su lucha comenzó hace 56 años, tras la muerte de una de sus nueve hijos. Fue cuando Sor Agustina, una de las trabajadoras del dispensario, le ofreció ayuda: «Me preguntó que si quería montar un negocio y le contó a dos señoritos mi situación, éstos serían los que pondrían el dinero, así que le dije que quería un kiosco», explica a este periódico. Este negocio fue la salvación de Maruja y de sus hijos ya que poco tiempo después se quedó viuda: «Con esto me pude buscar la vida y así estar más cerca de mis hijos»

Hace 55 años que el kiosco de Maruja comenzó a funcionar en la antigua barriada de la Térmica y tuvo una buena acogida: «Todo era campo aquí y no había nada, sólo este bloque en el que vivo»

Lo que hacía este kiosco tan especial erala manera en la que estaba construido, ya que era de madera y contaba con una barra de bar: «Pusimos mesas y una cocina y comenzamos a servir comidas y por eso era tan conocido porque no había ninguno igual», afirma Isabel, una de sus nietas.

Pero «cuando la vida cambió», tal y como relata Maruja, y la zona comenzó a urbanizarse y a contar con supermercados cercanos, el kiosco dejó de servir comidas y vender alimentos. «Empezamos a vender helados, refrescos y chucherías pero seguimos con la barra de bar», recalca.

Una foto de archivo del kiosco de Maruja.

«El kiosco ha funcionado muy bien hasta el día de hoy», afirma Maruja, y hoy se ha esfumado como si no hubiese existido nunca. «Estorbaba y al ser suelo del Ayuntamiento no quedaba otra y tampoco se podía desplazar porque es un kiosco de madera», asegura Isabel.

Aunque hace cinco años que Maruja colgó su característico delantal de cuadros, dejó a su hija al cargo. El Ayuntamiento le ofreció otro kiosco pero ella lo rechazó: «Un kiosco normal de chucherías no funciona, así que acepté la remuneración y ya está». Una recompensa que califica de «miseria».

Maruja, a sus 85 años ,sigue siendo esa mujer luchadora y, sobre todo, inquieta. Ahora su mayor regalo es su gran familia, compuesta de 8 hijos, 15 nietos y 21 bisnietos.Su hogar es testigo de este apego familiar , pero a pesar de esto el recuerdo que más le pesa ahora mismo es la pérdida de su negocio: «Este sentimiento ya no se me quita, el kiosco me ha dado mucho», dice con lágrimas en los ojos.

«He trabajado mucho durante todos los días pero era muy feliz y aunque no todo ha sido bueno, asomarme y no verlo es muy triste». A Maruja le hubiese gustado tener un diario con todas sus vivencias en este lugar: «No sé leer ni escribir, ojalá supiera para poder recoger todo lo que pasé».

El kiosco de Maruja cierra su persiana para siempre y su pérdida ha sido compartida por todos. El pasado fin de semana los vecinos organizaron una gran comida para poder despedirse así de este negocio que ha sido para tantos parte de sus vidas y lugar de reunión para otros, y que ya pasará a ser un nuevo complejo de viviendas en los próximos años.