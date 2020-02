El PP califica de "robo a los malagueños" que Sánchez "no devuelva 537 millones de IVA"

El coordinador general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha calificado este lunes de "robo a los malagueños" que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez "no devuelva a Andalucía los 537 millones de euros del IVA recaudado en 2017". "Es un dinero que ya fue cobrado, que los malagueños pagaron a través del IVA y que, por un acuerdo legal, debe volver a Andalucía; pero el Gobierno no quiere devolverlo, no hay otra forma de calificar esto que como un robo", ha criticado el dirigente 'popular' en rueda de prensa.

En este sentido, ha advertido de que el Ejecutivo central "está llevando a cabo medidas de este tipo para asfixiar las cuentas andaluzas", con el agravante, ha afirmado, de que "está todo premeditado y organizado para dificultar que la Junta de Andalucía pueda seguir prestando más y mejores servicios públicos".



Mociones



Ante ello, el coordinador general del PP malagueño ha anunciado que se van a presentar mociones en todos los ayuntamientos de la provincia y en la Diputación de Málaga "exigiendo al Gobierno de Pedro Sánchez que devuelva el dinero que nos pertenece".

"Estamos hablando de 537 millones de euros, una cantidad importante que bloquea la prestación de algunos servicios; que incluso supera el presupuesto de algunas consejerías", ha precisado el también parlamentario andaluz, que ha valorado que desde el Gobierno autonómico se recurra a la vía legal "para intentar que de una manera u otra ese dinero vuelva a Andalucía".

De igual modo, ha apuntado que si bien presidentes socialistas de otras comunidades autónomas también han reclamado esta devolución, "aún no hemos escuchado a ni un dirigente socialista andaluz alzar la voz ante este robo perpetrado por Pedro Sánchez".

"Ni una voz en el PSOE andaluz ni tampoco ningún dirigente del PSOE de Málaga que se haya unido a esta reivindicación, que se haya puesto del lado de los andaluces y de los malagueños, reclamando lo que por ley les pertenece", ha criticado.

En este sentido, se ha cuestionado sobre qué votará el PSOE malagueño "cuando presentemos estas mociones. Veremos si están del lado de los malagueños o si prefieren callar ante un Gobierno socialista que hace prevalecer el interés de los independentistas por encima del derecho de los andaluces".