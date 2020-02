Tirarse al barro (de verdad)

A esta bodeguilla política, que nació expresando cierta vocación con carne de extrarradio, todo lo que ha sucedido en los últimos días en el distrito malagueño de Campanillas le duele como a cualquiera que haya tenido la oportunidad de acercarse por allí. O, al menos, se haya detenido a reflexionar sobre las escenas dantescas que han vomitado los telediarios. Sobre postales que no son nuevas si se atiende a todas aquellas que, por desgracia, en los últimos años han sacudido con la fuerza del agua desbordada a otras localidades para las que no es necesario traspasar el mapa de la misma provincia malagueña. De esa geografía fronteriza con la inmensidad del mar Mediterráneo a la que las inundaciones siempre se sienten invitadas a regresar con toda la ira de un bumerán punzante.

Esta vez, de todos los enclaves de este territorio a los que la borrasca Gloria les trajo dolor como si fuese una broma macabra en las mismas fechas que Pedro Almodóvar arrasaba con ambos sustantivos por título en la noche malaguita de los Goya, Campanillas ha sido con desafortunada diferencia el núcleo poblacional que ha resultado más damnificado.

Los daños materiales, además de cuantiosos, se han cebado con aquellos elementos precisos con los que el rumbo cotidiano se siente más indefenso y vulnerable, en caso de que no pueda contarse con ellos en condiciones mínimamente óptimas. Con las casas y con los coches. Especialmente, con los hogares y con todas aquellas pertenencias y recuerdos que le dan sentido a la alargada estela de una biografía humana. O de cuantas formen parte de la familia que comparte techo con cierta normalidad hasta que, por ejemplo, un fenómeno atmosférico la hace trizas y te condena a vivir cada minuto como si fuera una eternidad y sin saber en qué drama aún mayor puede desembocar esa inesperada situación.

Perderlo todo sin ni siquiera haberlo arriesgado. Eso es lo que tristemente le ha acontecido a un número considerable de vecinos en la barriada de Campanillas. Y, a partir de ahí, debe mirarse a todo lo acontecido desde ese maldito último fin de semana de enero en el que sobrevino la riada. Toda lectura de los hechos y las posteriores reivindicaciones deben estar acompañadas de las dosis imprescindibles de humanidad y empatía que merecen los afectados.

Desde que el mismo sábado de las estatuillas cinematográficas el alcalde Francisco de la Torre o el consejero Elías Bendodo hicieran acto de presencia en la zona, en cada visita de un representante público se ha mascado la tensión alimentada por el descrédito para el que, a juicio de los vecinos, ha hecho mérito la clase política tanto antes como ahora mismo. Ojalá todas las gestiones e intenciones anunciadas por las distintas administraciones se traduzcan en soluciones rápidas y reales. Ojalá, aparte de hacerse la foto, los políticos que han visitado Campanillas o apoyen cualquier moción de apoyo trasciendan el simbolismo y estén vigilantes para que se cumpla lo prometido delante de los periodistas.

Ojalá, se tiren al barro de verdad. A estas alturas, ya no haría falta explicar que exactamente allí, en Campanillas, esta expresión adquiere un significado muy concreto independientemente de otras connotaciones que puedan venirnos a la cabeza. Ojalá sea verdad lo que dijo la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno de España, María Jesús Montero, el pasado miércoles minutos después de mancharse los zapatos -y los tacones- de lodo tras acercarse a edificios y urbanizaciones que continuaban visiblemente maltrechas.

Ojalá las ayudas que se empezaban a pagar de inmediato desde el Ejecutivo nacional estén en cuatro meses en todos los hogares de Campanillas, tal y como prometió Montero. Y si no va a ser así, mejor que no lo diga. Sin ir más lejos, tales plazos le ha recordado a más de uno a otros similares que se dieron, por ejemplo, en Campilllos y luego se eternizaron en el sueño de los justos en cuanto se apagaron esos focos mediáticos ante los que, a veces, no resulta bonito decir la verdad.

Partimos de la base de que toda reacción maleducada o violenta jamás estará justificada. Eso es indudable. Ahora bien, también habría qué preguntarse qué ha sucedido antes para llegar hasta aquí. Y pedirle a unos y otros que se comporten con coherencia más allá de cierto oportunismo. Que al igual que no se debe pedir más de lo que en verdad se necesita, tampoco se debe prometer aquello que es complicado cumplir. Sobre todo, si lo haces ante una criatura que está desesperada porque lo ha perdido todo.