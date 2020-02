Adelante pide celeridad en las obras del puente del CAC

Los concejales de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla y Paqui Macías, comparecieron ayer junto al precintado puente del CAC, para exigir al equipo de gobierno «que se acometan las obras de demolición y reconstrucción con la mayor celeridad y eficiencia posible y que los comerciantes de las calles aledañas reciban ayudas para paliar las graves pérdidas económicas que vienen sufriendo desde que se decretase el cierre del puente por los graves daños en su estructura el pasado 10 de mayo de 2019».

El portavoz de la confluencia entre Podemos e Izquierda Unida, Eduardo Zorrilla, denunció «la falta de diligencia del equipo de gobierno a raíz del cierre de uno de los puentes más transitados del Guadalmedina y clave para la conexión entre el Soho y el Perchel. Está clausurado desde hace nueve meses y provoca graves perjuicios, principalmente, a la comunidad educativa del colegio Federico García Lorca, a los usuarios del CHARE y a los vecinos y comerciantes. Éstos últimos aseguran estar sufriendo una reducción en el volumen de ventas habitual de hasta un 60% en el caso de algunos establecimientos de la calle Alemania y el pasaje Valencia, las vías más afectadas por el aislamiento».

Zorrilla recordó que «ya en octubre desde Adelante solicitamos al gobierno que pusiera en marcha medidas de apoyo consensuadas con los comerciantes, pero no han hecho nada, no se les ha ayudado de ninguna forma, a diferencia de otras ocasiones en las que se han puesto en marcha planes de ayudas en zonas afectadas por obras de envergadura. Si se prolongan, tal como prevé el equipo de gobierno de PP y Cs, en más de un año y medio las obras y la situación de baja de ingresos sigue podría acarrear consecuencias fatales para estos comercios, incluso el cierre obligado de algún establecimiento».

El Ayuntamiento informó la pasada semana de su intención de demoler la pasarela peatonal junto al CAC Málaga. Esta ejecución, de la que fue informada la delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, viene determinada por la deformación constante que presenta dicha pasarela, observada en el seguimiento continuo que realizan los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

La decisión de demoler en el menor plazo posible está avalada por un informe realizado recientemente por la empresa de control Cemosa, que tras llevar a cabo un análisis de la evolución de los movimientos que está sufriendo la estructura, ha observado las siguientes conclusiones: se observa un aumento incontrolado de la flecha de la estructura sin que estén ocurriendo acciones no controladas, salvo la temperatura uniforme debida a la estacionalidad del clima y el descenso del centro de vano del puente parece estar acelerándose, lo que puede suponer que los materiales están trabajando ya en régimen plástico, donde el incremento de la deformación no depende ya del incremento de las cargas. No se puede asegurar que la estructura no colapse y se desplome de manera incontrolada.