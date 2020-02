La AECC elimina el signo cáncer de los horóscopos

La Opinión de Málaga colabora con la Asociación Española contra el Cáncer y este martes, dentro de la campaña #UnDíaSinCáncer, ha publicado su sección de horóscopos sin el signo de cáncer. Los lectores de la versión impresa del diario se han encontrado con un horóscopo diferente, en el que las predicciones de todos los signos zodiacales se muestran con normalidad, salvo la de uno: cáncer. En su lugar luce la escueta leyenda "UN DÍA SIN CÁNCER", y una breve descripción con el enlace a la web undiasincancer.com, donde se desvela por completo toda la información relativa a esta iniciativa solidaria.

En 2020, la AECC buscará normalizar el cáncer para evitar tabúes, así como fomentar la investigación.

Se busca avivar la conversación en torno a la enfermedad desde la creatividad y la emoción.

"Quitando la palabra cáncer del único contexto en el que no nos resulta incómoda, le damos la visibilidad que necesita en el día a día de la gente", explica la organización en un comunicado.

Tras la sorpresa inicial y, aunque el signo de cáncer haya desaparecido del diario, los nacidos bajo ese horóscopo pueden consultar su predicción en la web, que también cuenta con un apartado de donaciones a la Asociación Española Contra el Cáncer.

La premisa es sencilla: "sin la implicación de la sociedad no se pueden encontrar soluciones eficaces para luchar contra el cáncer", dice la AECC. "Precisamente al mostrar una idea que a priori no soluciona el problema, se representa la impotencia que sienten los afectados y las asociaciones al no encontrar suficientes apoyos, si bien la acción busca dar la vuelta a esta solución para conseguir donaciones y generar conversación en torno a la iniciativa", continúa la nota.

#UnDíaSinCáncer nace de la colaboración entre La Opinión de Málaga, la Asociación Española Contra el Cáncer y la agencia creativa Avanza Comunicación, coincidiendo con la temática elegida por la AECC para 2020, #LlámaloCáncer, que quiere visibilizar la enfermedad y acercarla a la sociedad, para eliminar tabúes y trabajar sobre un diagnóstico precoz y una mayor ayuda a las entidades que lideran la lucha a través de la investigación.

Según palabras de los implicados: "el único contexto en el que la palabra cáncer no produce incomodidad es en un horóscopo, nosotros preferimos que sea al revés, normalizar la enfermedad y darle la atención que merece. Por eso hemos actuado en un formato poco común, el área de entretenimiento y horóscopos, donde el lector está más abierto a interactuar y participar".