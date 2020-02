El cáncer de ovarios, el gran desconocido

Avellaneda afirma que cada año casi 400 malagueñas son diagnosticadas de este mal

Ana Avellaneda es una abogada de prestigio, además de ser mediadora y experta en Igualdad. Acostumbrada a litigar en salas de vistas y comisarías y cuarteles de toda la provincia, todo su mundo saltó por los aires en noviembre de 2018, una vez que le detectaron cáncer de ovarios en estadio cuatro, tras peregrinar por un rosario de consultas. Su vida se paró, pero ella ha decidido luchar y, desde noviembre de 2019, es la delegada en Málaga de la Asociación de Afectadas por Cáncer de Ovarios (Asaco). Este martes se celebra el día mundial contra el cáncer, aunque el de ovario es «un gran desconocido, porque ocupa el cuarto puesto en cuanto a incidencia de cáncer en mujeres». Cada año, tres mil féminas son diagnosticadas en España y en Málaga, alrededor de cuatrocientas.

¿Cuáles son los síntomas? «Hinchazón abdominal, pérdida de apetito, cansancio excesivo, sensación de plenitud continuada, estreñimiento o diarrea, frecuente necesidad de orinar. Es difícil de detectar porque los síntomas son inespecíficos y engañan. El 75% de las mujeres diagnosticadas lo son en fases avanzadas de la enfermedad. Aún no existen pruebas que cumplan con los requisitos necesarios para ser consideradas un cribado poblacional», reflexiona, para indicar que estas pruebas de detección son análisis de sangre que incluyan marcadores tumorales, biopsias, exploraciones generales y ginecológicas, ecografías transvaginales u abdominales y 'tacs'.

El tratamiento es quirúrgico, con un doble objetivo, dice: diagnóstico y tratamiento y quimioterapia. «El cáncer de ovario es muy quimiosensible y se necesita terapia biológica para bloquear el desarrollo de los vasos sanguíneos que el tumor necesita para su desarrollo. Serán el ginecólogo y el oncólogo los que determinen el tratamiento, dependiendo del estadio en el que se encuentre la enfermedad. Y cada cáncer es distinto, cada persona tiene un tratamiento específico que determinan los especialistas. La tasa de éxito va a depender del estadio en el que se diagnostique la enfermedad. Si el estadio es más alto, hay más probabilidad de recidiva».



Tranquilidad

¿Qué se puede hacer después de que la mujer sufra el mazazo moral de un diagnóstico? «Mucha tranquilidad, ponerse en manos de los médicos y confiar en ellos. Tenemos los mejores a nuestro lado. Buscar ayuda psicológica, eso es maravilloso, incluidos también los miembros de la familia. Cambiar hábitos, acompañamiento, eliminar el estrés y hacer una vida saludable, alimentación y ejercicio y, lo más importante, es ponerse en el centro del universo y confiar, confiar y quererse mucho», dice.

Hace falta más apoyo público; «no somos un país donde las ayudas sean prioritarias para la investigación en general y para el cáncer en particular. El nuestro, además, no es el más común en la mujer». «La actitud nos ayuda a sobrellevar todo lo que tenemos que enfrentar, pero no nos cura. Es en los especialistas en quienes tenemos que confiar y apoyarnos, en la familia y en los amigos. No me gusta dar consejos de esto, cada uno tiene su forma de enfrentar la enfermedad, que es muy dura. Un día estaremos arriba y otro abajo. Yo he vivido al día y me he repetido cada día que confío. Me he rodeado del amor de los míos y de mis amigos y he confiado en mis médicos. Y también he llorado y pataleado. Es parte de ello, pero se supera. Cada día, lo que toque y mucha confianza y amor a una misma», recalca.

¿Qué otras cosas se pueden hacer para tener más calidad de vida y cuáles de ellas ofrece la asociación? «Yo subrayaría la fisioterapia especializada para este cáncer. Esto hace que el servicio sea exclusivo. Se trabaja el suelo pélvico y los efectos de la enfermedad. Sólo lo prestamos en Asaco. También ofrecemos tratamiento psicológico a las enfermas y a sus familiares, acompañamiento y apoyo», recalca, aunque la labor más importante de Asaco es escuchar. «Sobre todo escuchamos: cuando te detectan esta enfermedad necesitas sacar el miedo y poder compartirlo con quienes han pasado lo mismo; y nos cogemos de la mano para pasar juntas el proceso, si nos necesitan. Sobre todo les damos ánimo, esperanza y cercanía. La idea de traer esta asociación a Málaga es paliar la soledad de la mujer que padece este cáncer. Ya estamos aquí, por fin».



Lazo verde

La idea es hacer visible un cáncer que es menos frecuente, «pero en la mayoría de las ocasiones muy invasivo, ya que se suele detectar en estadios muy avanzados. Necesitamos más publicidad para poder tener acceso a la innovación. Necesitamos campañas de concienciación sobre este cáncer para sensibilizar a la mujer y a los profesionales de los síntomas para que se detecte de forma temprana, y necesitamos que las pruebas que se establecen para determinar el tratamiento en caso de recidiva no tarden más de un año. Hay que bajar el índice de mortalidad y eso se hace con concienciación y prevención. El lazo verde tiene que salir a la calle».