La EMT pone en servicio una línea circular en Churriana

El Ayuntamiento de Málaga pondrá en servicio el próximo 14 de febrero una nueva línea circular, la C8, que discurrirá por el interior de Churriana y dará servicio de transporte público a lo largo de 24 paradas y algo más de 7 kilómetros de recorrido en este distrito de la ciudad.

Esta nueva línea contará con 6 salidas desde cada cabecera. La primera se realizará a las 8.15 horas desde la parada situada en Cortijo de Maza, lo que permitirá acceder a la Plaza de la Inmaculada y hacer transbordo con el resto de las líneas que dan servicio al barrio de Churriana. La última salida en dirección a Cortijo de Maza se realizará a las 12:20 horas.

Los horarios previstos por la EMT para la C8 son los siguientes:

Salidas desde Cortijo de Maza: 8.15, 9.00, 9.50, 10.30, 11.15, 11.55

Salidas desde Plaza de la Inmaculada: 8.40, 9.25, 10.10, 10.50, 11.35, 12.20

El trazado desde Churriana comienza en la Plaza de la Inmaculada, pasando por calle Torremolinos, Camino de la Sierra, Camino del Pilar, Mercedes Formica y Maestro Vert.

En la actualidad, Churriana cuenta con las Líneas 5, 9 y 10 que durante el año pasado fueron utilizadas por más de 1,5 millones de viajeros. Con la puesta en servicio de esta nueva Línea Circular 8 se pretende acercar el transporte público y la conexión con el centro de la ciudad a una población de más de 7.000 personas que viven en las zonas por las que discurrirá la nueva línea (Churriana, Los Manantiales, Cañada de Ceuta, Cortijo de Maza y Monsálvez).

La nueva línea tendrá las siguientes paradas: Plaza de la Inmaculada, Teresa Blasco (Mercado), C/ Torremolinos (Av. San Javier), C/ Torremolinos (Finca la Hacienda), Camino del Pilar (Ctra. Coín), Camino de la Sierra (Cmno. Del Pilar), Camino de la Sierra (Aureliano Buendía), Camino de la Sierra, Camino de la Sierra (Sofía), Hungría, Hungría (Guillermo Tell), Camino del Pilar (Realenga de Maza), Camino del Pilar (Pozos Blancos), Cortijo de Maza, Camino del Pilar (Pozos Blancos), Camino del Pilar (Realenga de Maza), Remedios Varo, Mercedes Formica, María Martínez Sierra, Madre Asunción Soler, Julio Balbas, Maestro Vert (Centro de Salud), Maestro Vert y Teresa Blasco (Mercado).